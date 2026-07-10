El folclore canario resuena en Arguineguín durante el VII Memorial Antoñito Segura
La plaza de Las Marañuelas de Arguineguín acogió la cita musical en honor al reconocido artista moganero dentro de las Fiestas del Carmen
La plaza de Las Marañuelas, en Arguineguín, acogió la noche del jueves el VII Memorial Antoñito Segura, una cita dedicada al músico moganero dentro del programa de las Fiestas del Carmen. El encuentro reunió a residentes, visitantes, familiares y artistas vinculados al folclore de Canarias.
La parranda Los Mala Vida, integrada por familiares y personas cercanas a Antoñito Segura, sostuvo la parte musical de la velada. Entre sus componentes figuró Blas Segura, hijo del homenajeado. El grupo acompañó a Iván Quintana y Simón Artiles, integrantes de Los Gofiones, y a las hermanas Moneiba García y Yoana García, hijas de Abelardo García, conocido como El Tormento.
Un recuerdo para Abelardo García
La organización contó en un primer momento con la participación de Abelardo García, aunque el cantante no pudo acudir. Sus hijas recordaron su figura durante la actuación y lucieron un sombrero en su honor.
El repertorio recorrió varios géneros tradicionales del folclore canario, entre ellos seguidillas, isas, folías y malagueñas. La selección musical situó el memorial dentro de una tradición que mantiene una presencia constante en las celebraciones populares de Mogán y en la memoria cultural de Arguineguín.
Canciones ligadas al paisaje de Arguineguín
Uno de los momentos centrales llegó con Noche en Arguineguín, interpretada por Iván Quintana. La canción, vinculada al carácter marinero de la localidad, recibió el reconocimiento del público congregado en la plaza.
La cantante Thania Gil también intervino junto a los solistas con una isa parrandera. Su participación no figuraba entre las actuaciones principales, pero se incorporó al desarrollo musical de la noche.
Una despedida compartida con el público
El concierto terminó con Playa de Las Marañuelas, interpretada por Simón Artiles, natural de Arguineguín, junto al resto de los músicos. El público acompañó la canción, dedicada al mismo entorno en el que se celebró el memorial.
Eduardo Ramírez, presentador de la radiotelevisión local, condujo la gala. Entre los asistentes se encontraban la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y varios concejales de la Corporación municipal. La programación de las Fiestas del Carmen de Arguineguín continúa hasta el 19 de junio, con actividades publicadas en la web del Ayuntamiento de Mogán.
- Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
- Viva Suecia, tras el concierto de Lauryn Hill en Granca Live Fest: “Como en todos los curros, hay compañeros de mierda”
- Quevedo desata la locura al aparecer por sorpresa junto a Aitana en el Granca Live Fest
- La reforma del Estadio de Gran Canaria queda desierta por un presupuesto «inviable» y unos plazos que ahuyentan a las constructoras
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- El rincón favorito de Anabel Pantoja (39 años) en Gran Canaria para desconectar: un pueblo pesquero, playas tranquilas y sol casi todo el año
- El Cupón Diario de la ONCE deja 245.000 euros en Gran Canaria con siete boletos premiados