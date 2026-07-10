El folclore canario resuena en Arguineguín durante el VII Memorial Antoñito Segura

La plaza de Las Marañuelas, en Arguineguín, acogió la noche del jueves el VII Memorial Antoñito Segura, una cita dedicada al músico moganero dentro del programa de las Fiestas del Carmen. El encuentro reunió a residentes, visitantes, familiares y artistas vinculados al folclore de Canarias.

La parranda Los Mala Vida, integrada por familiares y personas cercanas a Antoñito Segura, sostuvo la parte musical de la velada. Entre sus componentes figuró Blas Segura, hijo del homenajeado. El grupo acompañó a Iván Quintana y Simón Artiles, integrantes de Los Gofiones, y a las hermanas Moneiba García y Yoana García, hijas de Abelardo García, conocido como El Tormento.

Musicos, solistas y presentador en la gala. / LP/DLP

Un recuerdo para Abelardo García

La organización contó en un primer momento con la participación de Abelardo García, aunque el cantante no pudo acudir. Sus hijas recordaron su figura durante la actuación y lucieron un sombrero en su honor.

El repertorio recorrió varios géneros tradicionales del folclore canario, entre ellos seguidillas, isas, folías y malagueñas. La selección musical situó el memorial dentro de una tradición que mantiene una presencia constante en las celebraciones populares de Mogán y en la memoria cultural de Arguineguín.

Canciones ligadas al paisaje de Arguineguín

Uno de los momentos centrales llegó con Noche en Arguineguín, interpretada por Iván Quintana. La canción, vinculada al carácter marinero de la localidad, recibió el reconocimiento del público congregado en la plaza.

Las Tormestas e Iván Quintana en Arguineguín. / LP/DLP

La cantante Thania Gil también intervino junto a los solistas con una isa parrandera. Su participación no figuraba entre las actuaciones principales, pero se incorporó al desarrollo musical de la noche.

Una despedida compartida con el público

El concierto terminó con Playa de Las Marañuelas, interpretada por Simón Artiles, natural de Arguineguín, junto al resto de los músicos. El público acompañó la canción, dedicada al mismo entorno en el que se celebró el memorial.

Simón Artiles durante el concierto. / LP/DLP

Eduardo Ramírez, presentador de la radiotelevisión local, condujo la gala. Entre los asistentes se encontraban la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y varios concejales de la Corporación municipal. La programación de las Fiestas del Carmen de Arguineguín continúa hasta el 19 de junio, con actividades publicadas en la web del Ayuntamiento de Mogán.