Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atropello Las Palmas de Gran CanariaSting - Gran Canaria ArenaVecinos Granca Live FestCooperativa taxis MaspalomasKiren González - lucha canariaEnvoltorios de plástico UELey de Propiedad Horizontal - Bandera España
instagramlinkedin

El Insular-Materno Infantil reúne a 150 profesionales para abordar los retos de la salud mental en una sociedad cada vez más diversa

El encuentro reunió a 150 profesionales para analizar los desafíos de la atención a la diversidad cultural en salud mental

Instante de la jornada

Instante de la jornada / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil acogió este viernes la jornada 'Tejer, conectar y cuidar. Miradas transculturales en Salud Mental Comunitaria', un encuentro que reunió a cerca de 150 profesionales sanitarios, representantes de las administraciones públicas y expertos nacionales e internacionales para analizar los desafíos que plantea la atención a la diversidad cultural en el ámbito de la salud mental.

La iniciativa, organizada con la colaboración de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), contó con la asistencia del director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez-Pamo; la subdelegada del Gobierno en Canarias, Teresa Mayans; la subdirectora médica del complejo hospitalario, Margarita Medina; la jefa del Servicio de Psiquiatría, Esperanza Bosch, y el director de la ESSSCAN, José Francisco Montelongo.

La salud mental en contextos multiculturales

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la conferencia de la psiquiatra Marie Rose Moro, referente internacional en psiquiatría transcultural e infancia, quien analizó cómo los factores culturales y los procesos migratorios influyen en la salud mental y en la manera de prestar asistencia a los pacientes.

El programa también incorporó varias mesas de trabajo con la participación de organizaciones no gubernamentales y entidades sociales que desarrollan su labor con personas migrantes, solicitantes de protección internacional, menores extranjeros no acompañados y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Durante estas sesiones se abordaron las dificultades que encuentran estas personas para acceder a los recursos sanitarios y sociales.

Momento del encuentro

Momento del encuentro / LP/DLP

Hacia una atención más accesible

Los profesionales del Servicio Canario de la Salud compartieron además la experiencia de los dispositivos asistenciales de salud mental, poniendo sobre la mesa las barreras lingüísticas, culturales y sociales detectadas en la práctica clínica y las estrategias que ya se aplican para ofrecer una atención más accesible, cercana y adaptada a las necesidades de cada paciente.

Noticias relacionadas y más

La jornada concluyó con un espacio de reflexión conjunta destinado a plantear propuestas que permitan reforzar la coordinación entre el sistema sanitario, las administraciones públicas y las entidades sociales, con el objetivo de consolidar un modelo de salud mental comunitaria basado en el trabajo en red y en una atención integral a las personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
  2. Viva Suecia, tras el concierto de Lauryn Hill en Granca Live Fest: “Como en todos los curros, hay compañeros de mierda”
  3. Quevedo desata la locura al aparecer por sorpresa junto a Aitana en el Granca Live Fest
  4. La reforma del Estadio de Gran Canaria queda desierta por un presupuesto «inviable» y unos plazos que ahuyentan a las constructoras
  5. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  6. El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  7. El rincón favorito de Anabel Pantoja (39 años) en Gran Canaria para desconectar: un pueblo pesquero, playas tranquilas y sol casi todo el año
  8. El Cupón Diario de la ONCE deja 245.000 euros en Gran Canaria con siete boletos premiados

El Insular-Materno Infantil reúne a 150 profesionales para abordar los retos de la salud mental en una sociedad cada vez más diversa

El Insular-Materno Infantil reúne a 150 profesionales para abordar los retos de la salud mental en una sociedad cada vez más diversa

¿Dónde ver el España-Bélgica en el sur de Gran Canaria? Este municipio lo emitirá en una pantalla gigante

¿Dónde ver el España-Bélgica en el sur de Gran Canaria? Este municipio lo emitirá en una pantalla gigante

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Horario y dónde ver España - Bélgica en Gran Canaria y seguir el patido en directo

Horario y dónde ver España - Bélgica en Gran Canaria y seguir el patido en directo

El rincón de Gran Canaria donde ofrecen cocina canaria casera y las raciones sorprenden por su tamaño

El rincón de Gran Canaria donde ofrecen cocina canaria casera y las raciones sorprenden por su tamaño

Investigan a dos personas en Gran Canaria por la muerte de un perro gravemente enfermo al que dieron ibuprofeno

Investigan a dos personas en Gran Canaria por la muerte de un perro gravemente enfermo al que dieron ibuprofeno

El folclore canario resuena en Arguineguín durante el VII Memorial Antoñito Segura

El folclore canario resuena en Arguineguín durante el VII Memorial Antoñito Segura

Regresa el ‘Verano Frutal’ de SPAR Gran Canaria con más de 10.000 regalos directos

Regresa el ‘Verano Frutal’ de SPAR Gran Canaria con más de 10.000 regalos directos
Tracking Pixel Contents