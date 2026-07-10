El Insular-Materno Infantil reúne a 150 profesionales para abordar los retos de la salud mental en una sociedad cada vez más diversa

El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil acogió este viernes la jornada 'Tejer, conectar y cuidar. Miradas transculturales en Salud Mental Comunitaria', un encuentro que reunió a cerca de 150 profesionales sanitarios, representantes de las administraciones públicas y expertos nacionales e internacionales para analizar los desafíos que plantea la atención a la diversidad cultural en el ámbito de la salud mental.

La iniciativa, organizada con la colaboración de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), contó con la asistencia del director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez-Pamo; la subdelegada del Gobierno en Canarias, Teresa Mayans; la subdirectora médica del complejo hospitalario, Margarita Medina; la jefa del Servicio de Psiquiatría, Esperanza Bosch, y el director de la ESSSCAN, José Francisco Montelongo.

La salud mental en contextos multiculturales

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la conferencia de la psiquiatra Marie Rose Moro, referente internacional en psiquiatría transcultural e infancia, quien analizó cómo los factores culturales y los procesos migratorios influyen en la salud mental y en la manera de prestar asistencia a los pacientes.

El programa también incorporó varias mesas de trabajo con la participación de organizaciones no gubernamentales y entidades sociales que desarrollan su labor con personas migrantes, solicitantes de protección internacional, menores extranjeros no acompañados y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Durante estas sesiones se abordaron las dificultades que encuentran estas personas para acceder a los recursos sanitarios y sociales.

Momento del encuentro / LP/DLP

Hacia una atención más accesible

Los profesionales del Servicio Canario de la Salud compartieron además la experiencia de los dispositivos asistenciales de salud mental, poniendo sobre la mesa las barreras lingüísticas, culturales y sociales detectadas en la práctica clínica y las estrategias que ya se aplican para ofrecer una atención más accesible, cercana y adaptada a las necesidades de cada paciente.

La jornada concluyó con un espacio de reflexión conjunta destinado a plantear propuestas que permitan reforzar la coordinación entre el sistema sanitario, las administraciones públicas y las entidades sociales, con el objetivo de consolidar un modelo de salud mental comunitaria basado en el trabajo en red y en una atención integral a las personas.