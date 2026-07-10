Juan Elesmí de León: "Las fiestas en Canarias siempre han servido para fomentar los lazos comunitarios"

El historiador Juan Elesmí de León imparte el día 14 de julio una conferencia en el marco de la decimotercera edición del Campus de Etnografía y Folclore que la ULPGC organiza con motivo del 31º Festival Internacional de Folclore de Ingenio, en la que se detendrá en dos de las manifestaciones festivas más conocidas del municipio tinerfeño de Tegueste. La cita en la que el investigador hablará de la Danza de las Flores y Los Barcos tendrá lugar en el salón de plenos del ayuntamiento de Ingenio a las 19:00 horas. Al finalizar las dos conferencias programadas en la segunda sesión del citado campus, la Parranda Familia de los Alzados de Icod de los Vinos interpretará algunas piezas musicales.

Tegueste cuenta con una amplia representación de tradiciones populares. La Danza de las Flores y los Barcos forman parte de las celebraciones de las fiestas de Nuestra Señora de los Remedios, donde se celebra La Librea cada cuatro años, y de la Romería de San Marcos Evangelista, en la que destacan las carretas elaboradas durante varios meses. Los orígenes de la primera se remontan a 1582, siendo una de las danzas más antiguas de Tenerife.

Hay que mencionar que no es hasta 1970 que las mujeres se incorporan a esta danza que con anterioridad solo la bailaban hombres. La primera mujer en hacerlo fue Carmen González, hija de Juan el tamborero y nieta de don José, que ejerció también de tamborero durante 65 años.

De León estima que las fiestas populares en Canarias mantienen una dimensión capital aún hoy en día en el contexto de una sociedad cada vez más pluricultural y globalizada. “Las fiestas en Canarias siempre han servido para fomentar los lazos comunitarios, aunque en algunos casos las celebraciones pueden perder su esencia al transformarse en eventos masivos. La preparación de cualquier actividad conlleva la colaboración, en la mayor parte de los casos, de forma desinteresada de distintas personas que se reúnen para mantener el acervo cultural de los lugares donde residen”, explica el investigador, que incide en el papel cohesionador que la muchas de ellas poseen a la hora de generar identidad y sentido de pertenencia. “En nuestro ámbito se puede observar que estas tradiciones se consideran señas de identidad del municipio. Por ejemplo, la Romería de San Marcos es el gran referente festivo de la Villa de Tegueste, que a lo largo del tiempo ha evolucionado hacia una celebración con una asistencia multitudinaria, pero que mantiene la esencia de la elaboración de las carretas artesanales tiradas por yuntas, que participan junto con los Barcos, la Danza de las Flores y los grupos folclóricos”, señala.

Para Juan Elesmí de León es importante que las nuevas generaciones de canarios y canarias conozcan y aprecien el valor identitario de nuestro patrimonio cultural, “en especial el que existe en su ámbito para que lo puedan valorar y, de esta forma, mantenerlo para que permanezca en el futuro. Pero no podemos olvidar que el patrimonio cultural canario es muy amplio, con una gran cantidad de tradiciones, que en algunos casos se mantienen en lugares con poca población. El desarrollo urbano y la desvinculación de la población ha conllevado que los ciudadanos no se sientan partícipes con las tradiciones transmitidas por sus mayores. Por este motivo es importante la celebración de actividades de difusión como este campus de Etnografía y Folclore de Ingenio que impulsa la ULPGC”, subraya.

Tras la conferencia de De León tendrá lugar a las 20:00 horas una mesa redonda con los puntales históricos del Tacuense y el Santa Cruz de Tenerife durante la década de los 80 y principios de los 90, Melquíades Rodríguez, José María González ‘Parri II’ y el teguestero Marcos Galván, a la que se sumará en calidad de anfitrión Antonio Pérez ‘Tonono’, que mantuvo con González una gran rivalidad deportiva.