Un libro rescata 125 años de la banda de música que ha acompañado la historia de Moya
La publicación de Octavio Suárez reconstruye la trayectoria de una de las instituciones culturales más emblemáticas del municipio a través de documentos, fotografías y testimonios
La historia de la Banda de Música de Moya, una de las instituciones culturales con mayor arraigo en el municipio, ya tiene su propio libro. La Villa de Moya acoge este sábado la presentación de 'La banda de música de Moya. Apuntes de 125 años de historia', una obra del investigador Octavio Suárez que reconstruye más de un siglo de trayectoria musical y social a través de documentos históricos, fotografías y testimonios de quienes formaron parte de ella.
La publicación realiza un recorrido desde los primeros jóvenes que impulsaron la agrupación a comienzos del siglo XX hasta la actual Agrupación Musical Cumbres y Costas, mostrando la evolución de una banda que ha acompañado la vida del municipio durante generaciones.
Más que una banda de música
El trabajo recopila documentación municipal, prensa histórica, imágenes de archivo, recuerdos familiares y testimonios orales para reconstruir una historia marcada por el esfuerzo colectivo y el estrecho vínculo entre la música y la identidad de Moya.
Entre los episodios que recoge figuran las primeras actuaciones de la banda, su desaparición en 1936, la reorganización posterior, la creación de la asociación musical, el papel formativo que desempeñó durante décadas y el nacimiento de nuevas agrupaciones surgidas a partir de aquella iniciativa. También pone el foco en las familias de músicos y en la conservación del archivo musical como parte del patrimonio cultural del municipio.
Más que una recopilación cronológica de hechos, la obra pretende rendir homenaje a las generaciones de vecinos, directores e intérpretes que hicieron posible que la música se integrara en la vida cotidiana de la Villa de Moya durante más de 125 años.
Presentación este sábado
El libro se presentará este sábado 11 de julio, a las 12.00 horas, en el Centro de Arte e Interpretación del Paisaje. El acto contará con la intervención del alcalde de Moya, Raúl Afonso, junto al autor, Octavio Suárez; el presidente de la Agrupación Musical Cumbres y Costas, Antonio Sosa, y el poeta y profesor José Miguel Perera. La cita pretende convertirse en un espacio para redescubrir una parte esencial del patrimonio cultural del municipio y recordar el papel que la banda ha desempeñado en la historia local durante más de un siglo.
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