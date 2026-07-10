Miguel Ángel Rodríguez, director de Ordenación del Gobierno regional: «Canarias no tiene futuro si se degrada la ley del Uso Turístico»

El director general de Ordenación del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, defendió la nueva Ley 6/2025 de Ordenación del uso Turístico de la Vivienda en Canarias, que entró en vigor en diciembre de 2025 y que regula la vivienda vacacional para mantener a flote el sector turístico, el que más aporta al PIB regional. «Canarias no tiene futuro si se degrada la ley del Uso Turístico», señaló este viernes en su ponencia en la Mesa Redonda: Canarias 2040. Tendencias Territoriales de la Universidad de Verano de Maspalomas, en la que alegó que "Canarias tiene que conocer su realidad socioeconómica", ya que, aunque sería positivo diversificar la economía, el Archipiélago debe centrarse en "exprimir la naranja" del turismo y "tomar decisiones difíciles".

Modelo turístico más sostenible

Rodríguez recordó que PSOE, NC, ASG y Vox llevaron al Parlamento una propuesta para modificar esta ley que supondría "una amnistía general que no es viable" y argumentó que si el Parlamento de Canarias la "degrada", el Archipiélago "no tiene futuro". Además, defendió la necesidad de mejorar el modelo turístico para que sea más sostenible en el ámbito ambiental, social y, sobre todo, desde el punto de vista económico. El director general afirmó que, aunque el número de visitantes ha subido, no acuden a los hoteles, sino a las viviendas vacacionales, que han "crecido sin límite cuantitativo ninguno", al tiempo que resaltó que aunque este tipo de alojamientos generó 1000 millones de euros, este ingreso no es comparable a los 24.000 millones producidos por los hoteles.

En su intervención, celebrada en el Hotel Gloria Palace San Agustín, criticó que si "el 50% de la oferta alojativa" solo aporta esa cantidad de dinero "hay un problema matemático" porque "no aporta a la economía" y por lo tanto, no es aquello por lo que se debe "apostar". A su vez, Rodríguez señaló que durante los últimos seis años, Canarias ha conseguido incrementar el gasto turístico en destino en un 42% y alabó el buen funcionamiento de la industria.

Rodríguez defendió el modelo turístico canario y frente a quienes sostienen que el modelo de la vivienda vacacional democratiza el sector expresó que "la fiscalidad y el empleo es lo que reparte la riqueza y democratiza el turismo". En defensa de la Ley 6/2025, argumentó que al finalizar la construcción de una vivienda, esta no se puede destinar directamente a la explotación turística, sino que "se destinará a los vecinos al menos 10 años". Por otro lado, añadió que el anterior modelo supondría "la quiebra del modelo turístico, humanístico, territorial y social".

Ley de Municipios Turísticos de Canarias

Por su parte, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, celebró en la mesa redonda moderada por el director LA PROVINCIA, Fernando Canellada, la aprobación de definitiva de la Ley de Municipios Turísticos de Canarias en el Parlamento autonómico. Pérez señaló que este logro ha sido posible gracias a la coordinación de los 14 municipios que integran la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, que están regidos por diferentes partidos políticos y que han "tenido que entenderse con todo el mundo". El alcalde resaltó que la nueva norma dará "voz y voto" a los municipios turísticos para incorporarse "a los programas autonómicos e insulares" en materia de promoción turística.

En su intervención la presidenta de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico y secretaria general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mercedes contreras, señaló que la complejidad técnica y normativa de los procedimientos urbanísticos continúa ralentizando la aprobación de planes y la gestión del territorio en Canarias. Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, destacó el papel de la institución académica en la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento relacionadas con el territorio canario. La Viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico del Gobierno de Canarias, Elena Zárate, habló sobre la actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 2017. Zárate destacó que una de las novedades para los municipios de menos de 10.000 habitantes es una ampliación de las posibilidades de construir viviendas en asentamientos rurales, la centralización de servicios básicos y el impulso de nuevas oportunidades económicas en las zonas con pérdida de población.