Ola de calor en Canarias: última hora, bajada de temperaturas y lluvias

Canarias inicia un descenso de las temperaturas este jueves, aunque Gran Canaria seguirá en aviso amarillo por calor

Canarias afrontará este jueves una jornada marcada por un descenso progresivo de las temperaturas, después de varios días de intenso calor en el archipiélago. No obstante, la mejoría no será igual en todas las islas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar hasta 34 grados en diferentes puntos del este, sur y oeste de la isla.

Según la previsión meteorológica, el alivio térmico comenzará a notarse especialmente en las zonas de interior, mientras que en buena parte del archipiélago todavía se registrarán valores superiores a los 30 grados, especialmente en medianías y áreas del sur. A ello se suma una retirada gradual de la calima, que durante los últimos días ha reducido la visibilidad y contribuido a elevar la sensación térmica.

La Aemet también prevé la presencia de intervalos de nubes bajas en el norte de varias islas, principalmente durante las primeras y últimas horas del día, mientras que el cielo permanecerá poco nuboso o despejado en el resto del territorio. Leer más.