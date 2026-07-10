En Directo
Ola de calor en Canarias: última hora, bajada de temperaturas y lluvias
El Gobierno canario rebaja a prealerta el episodio de calor en Gran Canaria, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife
Sigue en directo todas las novedades del episodio de calor en Canarias. El Gobierno de Canarias ha rebajado de alerta a prealerta el episodio de calor que ha afectado al archipiélago durante los últimos días. La medida afecta a zonas concretas de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, mientras que en el resto de las islas se da por finalizada la situación de alerta.
Gemma Casadevall
El calor causó 5.100 muertes en Alemania en junio, de los cuales 4.300 en solo 7 días
Un total de 5.120 personas murieron a consecuencia del calor extremo en todo el mes de junio, según estimaciones del Instituto Robert Koch (RKI). Más información
La Provincia
La vendimia de Lanzarote 2026 comienza antes de lo previsto por el fuerte calor
La vendimia de 2026 en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Lanzarote ha comenzado esta semana con varios días de antelación respecto a las previsiones iniciales. Más información
Aarón Cabrera Artiles
Aunque refresque por la noche, tu casa sigue siendo un horno: el motivo está en las paredes
La ola de calor que atraviesa el archipiélago ha llevado a miles de canarios a preguntarse por una simple cuestión: ¿por qué, aunque las temperaturas bajen al caer la noche, sigue siendo imposible dormir? Más información
Aarón Cabrera Artiles
La guía definitiva para enfriar tu casa durante una ola de calor: qué hacer y qué evitar
Lo peor del calor puede llegar justo cuando el sol ya no está. En épocas de altas temperaturas, muchas viviendas se convierten en auténticos "mini hornos" que liberan durante la noche todo el calor acumulado durante el día. Las paredes, los techos y los suelos desprenden ese "fuego" lentamente, haciendo que descansar se convierta en una auténtica odisea y manteniendo un ambiente sofocante durante horas. Más información
Aránzazu Fernández
Canarias rebaja a prealerta el episodio de calor en cuatro islas tras bajar las temperaturas
El Gobierno de Canarias ha actualizado este jueves la situación meteorológica por altas temperaturas y ha decidido rebajar de alerta a prealerta el episodio de calor que ha afectado al archipiélago durante los últimos días. La medida afecta a zonas concretas de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, mientras que en el resto de las islas se da por finalizada la situación de alerta.
La decisión adoptada por la Dirección General de Emergencias entró en vigor a las 11:20 horas de este jueves, tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otros organismos de seguimiento, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Más información.
Gran Canaria es la única isla con aviso de la Aemet por altas temperaturas este jueves
Canarias inicia un descenso de las temperaturas este jueves, aunque Gran Canaria seguirá en aviso amarillo por calor
Canarias afrontará este jueves una jornada marcada por un descenso progresivo de las temperaturas, después de varios días de intenso calor en el archipiélago. No obstante, la mejoría no será igual en todas las islas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar hasta 34 grados en diferentes puntos del este, sur y oeste de la isla.
Según la previsión meteorológica, el alivio térmico comenzará a notarse especialmente en las zonas de interior, mientras que en buena parte del archipiélago todavía se registrarán valores superiores a los 30 grados, especialmente en medianías y áreas del sur. A ello se suma una retirada gradual de la calima, que durante los últimos días ha reducido la visibilidad y contribuido a elevar la sensación térmica.
La Aemet también prevé la presencia de intervalos de nubes bajas en el norte de varias islas, principalmente durante las primeras y últimas horas del día, mientras que el cielo permanecerá poco nuboso o despejado en el resto del territorio. Leer más.
Johanna Betancor Galindo
El calor remite en Canarias: Gran Canaria bajo aviso amarillo con 34 grados
Canarias afrontará este jueves una jornada en la que el calor empezará a perder intensidad, aunque Gran Canaria continuará bajo aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 34 grados en el este, sur y oeste de la isla. Más información
Mikel Venys
Los vecinos de La Aldea de San Nicolás, al límite por el calor: "No he podido dormir en toda la noche"
Son solo las once de la mañana, pero en la Aldea de San Nicolás el calor ya aprieta con fuerza. El termómetro de la farmacia del pueblo marca 34 grados, una imagen que explica por sí sola por qué hoy son muy pocos los que se han atrevido a salir a la calle. El calor condiciona el ritmo del pueblo, donde la mayoría prefiere esperar a que baje el mercurio antes de salir de casa. Más información
Cerca de la zona de interfaz urbano-forestal en El Tablero, Santa Cruz de Tenerife, los bomberos logran controlar y extinguir un incendio de rastrojos
- Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
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