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Ola de calor en Canarias: última hora, bajada de temperaturas y lluvias

El Gobierno canario rebaja a prealerta el episodio de calor en Gran Canaria, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife

Predicción del tiempo del 6 al 11 de julio de 2026

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Windy/FOTO: José Pérez Curbelo

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Aarón Cabrera Artiles

Sigue en directo todas las novedades del episodio de calor en Canarias. El Gobierno de Canarias ha rebajado de alerta a prealerta el episodio de calor que ha afectado al archipiélago durante los últimos días. La medida afecta a zonas concretas de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, mientras que en el resto de las islas se da por finalizada la situación de alerta.

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