Regresa el ‘Verano Frutal’ de SPAR Gran Canaria con más de 10.000 regalos directos

SPAR Gran Canaria da la bienvenida oficial a la temporada estival con el lanzamiento de Verano Frutal, la campaña más esperada del año, que repartirá más de 10.000 regalos directos entre sus clientes.

SPAR Gran Canaria transforma la cesta de la compra habitual en una oportunidad para disfrutar aún más del verano hasta el próximo 23 de julio, combinando su amplia oferta de productos frescos y de proximidad con una doble oportunidad de ganar premios diarios.

Las personas que realicen compras iguales o superiores a veinte euros en caja optarán a ganar de forma instantánea uno de los premios diseñados para el disfrute de actividades al aire libre y en la playa, entre los que se incluyen sombreros, abanicos, palas de playa, sombrillas y toallas.

Además de los regalos directos, todas las compras de veinte euros o más permitirán participar, a través de la página web de SPAR Gran Canaria, para ganar uno de los tres fines de semana en un hotel de 4 estrellas en el sur de la isla, una de las cinco tarjetas de compra por valor de 200 euros o uno de los diez lotes veraniegos.

‘Momento Ganador’: la ventaja de saber si has ganado sin esperas

La dinámica de sorteo diseñada por SPAR Gran Canaria permite conocer en tiempo real si se ha resultado ganador de uno de los premios dentro de la campaña Verano Frutal. El cliente solo tiene que introducir los datos y el código en la página web www.spargrancanaria.es/veranofrutal y el sistema de ‘Momento Ganador’ le desvelará en ese momento si se lleva uno de los regalos.

Podrán optar a los premios todas aquellas personas mayores de 18 años que realicen compras iguales o superiores a veinte euros en cualquiera de las tiendas SPAR Gran Canaria adscritas a la campaña Verano Frutal.

Para más información, el cliente puede acceder a la página web para consultar las bases legales a través del siguiente enlace .

Esta nueva edición de Verano Frutal reafirma el compromiso de SPAR Gran Canaria con sus clientes, premiando su fidelidad mediante promociones y sorteos asociados a la experiencia de compra. La iniciativa se consolida como una de las acciones promocionales de referencia de la cadena durante los meses de verano.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100 % canario con presencia en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, pone a disposición de sus clientes productos frescos de origen local y de la máxima calidad. La compañía se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y se consolida como una empresa de alimentación de referencia gracias a su servicio cercano, la calidad de sus productos y una atención personalizada orientada a satisfacer las necesidades de cada cliente.