El rincón de Gran Canaria donde ofrecen cocina canaria casera y las raciones sorprenden por su tamaño

En Gran Canaria se conservan establecimiento que muchos clientes eligen por ser lugares en los que disfrutar de raciones generosas a precios económicos. Quienes estén buscando disfrutar de la cocina canaria tradicional y carnes a la brasa tienen que visitar Guachinche El Manicomio, un establecimiento que se ha consolidado como una parada obligatoria en la isla.

Raciones abundantes

La propuesta gastronómica del establecimiento se centra en las recetas tradicionales carnes a la brasa, ofreciendo a los comensales diferentes elaboraciones como:

Choco acompañado de papas fritas

Costillas a la barbacoa

Pulpo

Carnes a la brasa

Ensaladas

Además, uno de los aspectos más comentados son sus raciones generosas, perfectas para compartir y disfrutar de diferentes platos. Aunque quienes El establecimiento ha compartido en sus redes sociales lo que le ocurre a muchos clientes, "la gente se pide un plato único para cada uno y no para compartir y cuando llegan a la mesa se quedan asombrados de los grandes y contundentes que son".

Servicio amable y pet-friendly

Como broche final, los amantes del dulce pueden disfrutar de sus postres caseros como la tarta de piña.

El establecimiento cuenta con terraza y es pet-friendly, perfecto para los comensales que quieran llevarse a sus mascotas. Además, ofrece un trato cercano y familiar un detalle que conquista a los clientes tanto como sus elaboraciones caseras.

Horario y ubicación

Guachinche El Manicomio se encuentra en la calle del Agua, 15, en Vega de San Mateo. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de los clientes que han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir su experiencia para animar a quienes todavía no lo conocen.

Abre de jueves a sábado de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario y solo ofrece servicio de almuerzos. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.