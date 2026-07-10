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Gran Canaria se une en la macrofiesta canaria 'Romería a lo Bestia' el 11 de octubre de 2026

El macroevento cultural y festivo se celebrará el domingo 11 de octubre de 2026 en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, reuniendo a los 21 municipios de la Isla

Foto de la romería de Moya 2026.

Foto de la romería de Moya 2026. / Briseida Viera

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Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Toda Gran Canaria reunida en una sola romería. Esa es la ambiciosa propuesta de Romería a lo Bestia, un macroevento cultural y festivo que congregará a los 21 municipios de la Isla el próximo domingo 11 de octubre de 2026, aprovechando el festivo del 12 de octubre.

La celebración tendrá lugar en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, y contará con la participación estelar de El Vega Life, uno de los artistas más reconocibles de la música festiva del Archipiélago.

La cita pretende convertir el recinto en una representación a gran escala de la identidad grancanaria. Durante una misma jornada, el público podrá encontrarse con la música, las costumbres, la indumentaria y el espíritu romero de los diferentes rincones de la Isla.

Una romería con los 21 municipios

Gran Canaria está formada por 21 municipios, cada uno con sus propias fiestas, productos, tradiciones y formas de vivir las celebraciones populares.

Agaete, Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Ingenio, La Aldea de San Nicolás, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Moya, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Santa María de Guía, Tejeda, Telde, Teror, Valleseco, Valsequillo y Vega de San Mateo estarán representados en Romería a lo Bestia, según la información facilitada por la organización.

La unión de todos ellos constituye el principal atractivo de la propuesta. En lugar de reproducir una única romería tradicional, el evento busca crear un gran encuentro insular en el que cada municipio pueda presumir de identidad.

El Vega Life amenizará la jornada

Una de las actuaciones confirmadas por el momento correrá a cargo de El Vega Life, nombre artístico del músico grancanario Adrián Vega.

El artista puso en marcha su proyecto musical en Gáldar y se ha convertido en uno de los principales representantes de la denominada “rumbita canaria”, una propuesta en la que conviven la rumba, el reggae, los ritmos latinos y letras cargadas de humor, optimismo e identidad isleña.

Su música, marcada por los mensajes de paz, amor y buen humor, encaja con el carácter popular y festivo que pretende tener esta gran romería. La presencia de El Vega Life será uno de los grandes reclamos de una jornada que aspira a reunir a romeros procedentes de todos los puntos de Gran Canaria

Fecha y lugar de ‘Romería a lo Bestia’

La celebración tendrá lugar el domingo 11 de octubre de 2026 en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria.

Aún no están publicados algunos detalles importantes, como el horario de apertura, el precio de las entradas, los puntos de venta, el resto del cartel musical, el programa de actividades y las condiciones de acceso para menores.

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También está pendiente conocer si habrá carretas, parrandas, agrupaciones folclóricas, puestos gastronómicos, exhibiciones artesanales, aunque por lo que adelantan, parece que será una romería en toda regla.

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