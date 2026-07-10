¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Una embarrá en Santa Brígida y la degustación de un bocadillo de chorizo de Teror de 600 metros son solo algunas de las propuestas para este fin de semana, a las que se suma la clausura del mundial de windsurf acompañado de un parque acuático en Pozo Izquierdo.

El evento reunirá a bodegas, restauradores y actuaciones musicales en una cita. / Ayuntamiento de Agüimes.

Agüimes

La plaza del Rosario acogerá hoy la Noche de Vinos una cita que reunirá a bodegas, restauradores y música en directo para promocionar los productos de Gran Canaria. Por otro lado, el barrio de La Goleta celebrará este fin de semana sus fiestas, con música, ludoparque, fiesta de la espuma y verbena. El programa concluirá el domingo con paella popular, procesión y bendición de vehículos. Además, mañana se estrenará a las 18.30, en el Teatro Cruce de Culturas de Agüimes Corazón Valiente, secuela de El Soldadito de Plomo, un espectáculo familiar sobre la amistad, la lealtad y la valentía de ser fiel a uno mismo.

San Bartolomé de Tirajana

Las fiestas de Tunte arrancan hoy, a las 19.00 horas, con el pregón de Antonio Betancor Álvarez. Al finalizar, el casco acogerá una noche de tapas con música. Mañana, a las 20.00 horas, tendrá lugar la bajada de Santiago El Chico hasta la plaza, acompañado por parrandas y bailarines de El Hierro. Por la noche se celebrará Tenderetunte, con las parrandas Kal y Canto, Merita La Pena y La Arrancadilla. El domingo, el programa continuará con una tarde infantil.

Vista general Romería Ofrenda a la Virgen del Carmen de Arguineguín / ARCHIVO

Mogán

Arguineguín celebra este fin de semana las fiestas de El Carmen. Hoy tendrán lugar los primeros tardeos y verbenas en la zona de chiringos de la calle José Manuel Santana y en la plaza del mercadillo. Mañana, a las 18:30 se celebrará la romería y, al finalizar, baile de taifas con las parrandas El Mejunje y La Polvajera.

Mañana arrancarán las fiestas del Zumacal. / Valleseco Conecta

Valleseco

Mañana arrancarán las fiestas del Zumacal con el pregón de Pedro Artiles Yánez, escritor, músico y vecino. El acto contará con la participación de Beatriz Alonso y Javier Cerpa.

Cartel de la Feria del Chorizo de Teror / LP/DLP

Teror

La Fiesta del Agua de la villa de Teror arranca este viernes con el pregón e la asociación Movimiento 92, en un acto que comenzará a las 21.00 horas en la Alameda. A su término se celebrará el 25 aniversario del hermanamiento entre la localidad y Valleseco con la actuación de las parrandas Los Paperos, de Valleseco, y Los Álamos de Teror. La villa también acoge una muestra de artesanía de las fiestas del Agua en la calle Real y la plaza de 10.00 a 19.00 horas el sábado, y el domingo, de 10.00 a 15.00 horas. Durante este sábado también tendrá lugar de 10.30 a 18.00, en la plaza de Sintes, la I Feria del Chorizo de Teror, con el desafío de conseguir el bocadillo más grande de la historia. 475 kilos de chorizo y 1.200 barras de pan harán falta para crear un bocadillo de 600 metros que se repartirá a los visitantes. Con la porción también se entregará un boleto para un sorteo de 32 regalos. La programación incluirá actuaciones en Sintes. La Parranda de Teror actuará de 12.00 a 13.30 horas, mientras que Tata Band lo hará de 16.00 a 18.00 horas.

Cartel de la XXXIII edición de la Traída del Barro. / LP/DLP

Santa Brígida

La Traída del Barro continuará este fin de semana. Hoy tendrá lugar la juntada y acarreo de leña a las 11.00 horas. Una hora después se celebrará la Traída Chica dirigida a los más pequeños. Ya por la tarde, a las 16.00 horas, se encenderá el horno del centro locero para la tradicional guisada y, de 20.00 a 23.00 horas, la calle Cura Navarro acogerá el Festival Salsero. Mañana será el día grande de las fiestas. La música comenzará a las 13.00 horas en el casco con DJ Frank in the Nay y su cuerpo de baile. A las 14.00 horas actuará DJ Alejo Sánchez y, a las 15.15 horas, será el turno del grupo Los Hijos de Tula. A las 15.30 horas arrancará la Traída del Barro. La comitiva recorrerá las calles del barrio hasta llegar a El Goro, donde tendrá lugar la tradicional embarrá. La jornada finalizará a las 18.30 horas con un baño de agua y caldo caliente. Asimismo, este sábado también se celebrará el festival Villa Rock, en el Parque Municipal de Santa Brígida. La jornada comenzará a las 13.00 horas con el Aula de Música Moderna de la villa. Le seguirá la actuación de Bífidos a las 14.00, seguidos de Gum-berro a las 15.05 horas. Tras nueve horas de música, la programación concluirá a las 20.50 con Tabaiba.

El Enigma de Nick Valdepeñas. / Ayuntamiento de Ingenio.

Ingenio

El parque del Buen Suceso acoge este sábado en la villa de Ingenio la tercera edición del Pig Fest a partir de las 19.30 horas con cuatro bandas con pegada: Toreros Muertos, Barón Rojo, Hermana Furia y Notajunto, con entrada libre hasta completar aforo. Además, la villa ofrece la obra El Enigma de Nick Valdepeñas, una producción de Amartes Escénicas, que llega al Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio este viernes a las 20.30 horas. La producción parte de las tiras conservadas de Aventuras y desventuras de Nick Valdepeñas, cómic que el artista Felo Monzón dibujó durante sus años de presidio. A partir de ese hallazgo, el espectáculo despliega humor, misterio, música, danza y poesía visual, en la que Nick Valdepeñas emprende una nueva y emocionante investigación para encontrar las tiras desaparecidas de su historia.

Santa Lucía de Tirajana

Continúan las actividades paralelas al mundial de windsurf con una jornada medioambiental en el campus de Las Salinas. El sábado por la mañana habrá talleres infantiles y por la tarde música de DJ, baile, concursos y juegos. Además, el mismo día, en el barranquillo de Pozo Izquierdo, habrá un parque acuático. Será de 17.00 a 20.00 horas. El domingo, coincidiendo con el final de la competición se organizarán talleres infantiles entre las 11.00 y las 13.00 horas. Al mediodía llegará la actuación de un grupo pop latino y a partir de las 16.00 horas será la clausura del mundial de windsurf.

La Aldea de San Nicolás

La Playa de La Aldea celebra las fiestas del Carmen. La jornada de hoy trae las competiciones de petanca y de bola canaria y concluirá con la escala en Hi-Fi para adultos y con una verbena de Nueva Vibra. El domingo continúa el baile con escala en Hi-Fi infantil, la actuación de Sory’s Dance y la elección de Miss y Mister Infantil.

San Mateo

La parte alta de la Plaza de la Solidaridad acoge hoy desde las 17.00 horas castillos hinchables y talleres infantiles. Además, desde las 20:00 horas los asistentes disfrutarán del partido de España contra Bélgica a través de una pantalla gigante que se ha instalado junto con sillas para seguir el encuentro con total comodidad. Al finalizar el encuentro deportivo seguirá la fiesta con la actuación del grupo Son de la Isla.

Cartel Feria de Ganado de Gáldar 2026. / LP/DLP

Gáldar

Este domingo, las Huertas del Rey de la ciudad de Gáldar y dentro de la programación de las fiestas del patrón de la localidad, acogerá la Feria de Ganado desde las 09.00 horas, mientras que la Plaza de Santiago celebrará una nueva edición del Mercado Agrícola entre las 09.00 y las 13.30 horas que reunirá a productores de la isla de Gran Canaria con una amplia oferta de frutas, verduras, quesos, miel, pan, dulces y otros productos de cercanía.

Telde

La Biblioplaya 2026 continúa ofreciendo diversas propuestas culturales y de ocio para todos los públicos en la ciudad de Telde con una nueva cita dirigida a las familias. La concejalía de Cultura en colaboración con bibliotecas de la localidad, celebrará este mismo viernes 10 de julio, a las 18.00 horas, el espectáculo titulado El show de Tadeo, a cargo de la compañía Ocho Pies. La actividad, incluida en la programación estival de la Biblioplaya 2026, ofrecerá una tarde repleta de humor, fantasía y participación, invitando al público a disfrutar de una experiencia divertida y dinámica pensada para todas las edades. Además las fiestas de la Virgen del Carmen ofrecerán hoy, a partir de las 21.00 horas, en la plaza de San Gregorio, la actuación de la agrupación folclórica surco y arado, de Gáldar, así como a la Parranda El Lebrillo y el CB El Álamo, ambas procedentes de Teror.