Telde estrena cámaras de videovigilancia por valor de 110.000 euros en El Goro

El Cabildo de Gran Canaria ha financiado con 110.000 euros la instalación de un sistema integral de videovigilancia en el Parque Empresarial El Goro, en Telde. La infraestructura dispone de 38 cámaras distribuidas por el recinto para mejorar la vigilancia, controlar los accesos y facilitar la intervención ante posibles incidencias. Las imágenes captadas por las cámaras son gestionadas por la Policía Local de Telde.

Lectura de matrículas y control de velocidad

Los equipos instalados cuentan con funciones de vigilancia general, lectura automática de matrículas y control pedagógico de velocidad. La red también incorpora cámaras de alta resolución situadas en puntos estratégicos, herramientas de visualización remota y sistemas para almacenar las imágenes. La actuación busca reforzar la protección de las empresas, los trabajadores, los usuarios y las mercancías que transitan diariamente por el parque empresarial. También permitirá mejorar la coordinación entre los responsables del recinto y los servicios municipales cuando se produzca alguna incidencia.

El sistema ha sido diseñado para admitir futuras ampliaciones e incorporar nuevos servicios inteligentes dentro del proceso de digitalización de El Goro. Según explicó Minerva Alonso, el objetivo es dotar al área industrial de herramientas tecnológicas que respondan a las necesidades de gestión y seguridad planteadas por las empresas.

Más de 4,2 millones en mejoras

La consejera insular de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, visitó el área industrial junto a representantes de GOROECO, encabezados por su presidente, Ángel Félix Medina, para conocer el funcionamiento del sistema. La instalación de las cámaras se integra en el proceso de modernización desarrollado durante los últimos años en el parque empresarial. En este periodo, el Cabildo de Gran Canaria ha destinado más de 4,2 millones de euros a la repavimentación de viales, la mejora de la red de drenaje de aguas pluviales y la renovación de los hidrantes contra incendios.

Las inversiones también han incluido actuaciones en las aceras y la señalización del recinto. Estas intervenciones pretenden corregir deficiencias acumuladas y mejorar las condiciones de funcionamiento de una zona industrial considerada estratégica para la actividad económica de Telde y de Gran Canaria.

La planificación de nuevas actuaciones depende, en buena medida, de la aprobación del Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU). Este instrumento urbanístico permitirá continuar desarrollando el suelo industrial, aunque su tramitación permanece pendiente en el Ayuntamiento de Telde.