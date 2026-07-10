Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atropello Las Palmas de Gran CanariaSting - Gran Canaria ArenaVecinos Granca Live FestCooperativa taxis MaspalomasKiren González - lucha canariaEnvoltorios de plástico UELey de Propiedad Horizontal - Bandera España
instagramlinkedin

Santa Lucía de Tirajana

Vecindario acoge una exposición canina internacional con más de 800 perros

La Karpa municipal será escenario de las exposiciones nacional e internacional, que reunirán ejemplares procedentes de Canarias, la Península y otros países europeos

El concejal de Bienestar Animal, Mario Bordón; el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García y el presidente de la Sociedad Canina de Las Palmas, Jacinto Martín; durante la presentación de las exposiciones caninas.

El concejal de Bienestar Animal, Mario Bordón; el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García y el presidente de la Sociedad Canina de Las Palmas, Jacinto Martín; durante la presentación de las exposiciones caninas. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Más de 800 perros participarán los próximos sábado 18 y domingo 19 de julio en la XXIV Exposición Canina Nacional y la XXXVIII Exposición Canina Internacional, que se celebrarán en la Karpa municipal de Vecindario. Será la tercera ocasión en la que la Sociedad Canina de Las Palmas elija Santa Lucía de Tirajana como sede de estos encuentros. La cita estaba prevista inicialmente para marzo, pero tuvo que suspenderse debido a la borrasca Therese. El programa incorporará el sábado y el domingo una pasarela de adopción con animales atendidos en el Centro de Protección Animal de Santa Lucía de Tirajana. La iniciativa permitirá mostrar a los asistentes algunos de los perros y otras mascotas que buscan una familia.

Perros locales e internacionales

En la exposición internacional participarán animales procedentes de otras comunidades autónomas y de distintos países europeos. Las actividades comenzarán a las 9.00 horas durante ambas jornadas e incluirán la presentación de varias razas autóctonas de Canarias. La nueva edición fue presentada por el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García; el concejal de Bienestar Animal, Mario Bordón, y el presidente de la Sociedad Canina de Las Palmas, Jacinto Martín. El alcalde destacó la capacidad del municipio para albergar encuentros de ámbito nacional e internacional y agradeció que las entidades organizadoras mantuvieran a Vecindario como sede tras el aplazamiento.

Una prueba puntuable para el campeonato de España

Jacinto Martín señaló que la exposición de Vecindario forma parte de los cuatro puntos obligatorios para obtener el campeonato de España. Según explicó, cada año se organizan alrededor de 40 exposiciones caninas en el país. El presidente de la entidad también valoró la colaboración del Ayuntamiento para buscar nuevas fechas después de la suspensión y permitir que el encuentro pudiera celebrarse este año.

Noticias relacionadas y más

Pasarela de adopción durante las dos jornadas

Mario Bordón defendió la incorporación del bienestar animal a las políticas municipales y destacó el papel que desempeñan los animales tanto en la convivencia cotidiana como en labores de asistencia y rescate. Las exposiciones convertirán así a Vecindario en punto de encuentro para criadores, profesionales y aficionados, con un programa que combinará las pruebas caninas, la divulgación de las razas propias del Archipiélago y el fomento de la adopción responsable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
  2. Viva Suecia, tras el concierto de Lauryn Hill en Granca Live Fest: “Como en todos los curros, hay compañeros de mierda”
  3. Quevedo desata la locura al aparecer por sorpresa junto a Aitana en el Granca Live Fest
  4. La reforma del Estadio de Gran Canaria queda desierta por un presupuesto «inviable» y unos plazos que ahuyentan a las constructoras
  5. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  6. El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  7. El rincón favorito de Anabel Pantoja (39 años) en Gran Canaria para desconectar: un pueblo pesquero, playas tranquilas y sol casi todo el año
  8. El Cupón Diario de la ONCE deja 245.000 euros en Gran Canaria con siete boletos premiados

Vecindario acoge una exposición canina internacional con más de 800 perros

Vecindario acoge una exposición canina internacional con más de 800 perros

Juan Elesmí de León: "Las fiestas en Canarias siempre han servido para fomentar los lazos comunitarios"

Juan Elesmí de León: "Las fiestas en Canarias siempre han servido para fomentar los lazos comunitarios"

El Cabildo de Gran Canaria sale con drones al rescate de dos dragos centenarios de la villa de Moya

El Cangrejo Fest 2026 transforma El Puertillo en una pista de baile y actividades de ocio

El Cangrejo Fest 2026 transforma El Puertillo en una pista de baile y actividades de ocio

Ola de calor en Canarias: última hora, bajada de temperaturas y lluvias

Ola de calor en Canarias: última hora, bajada de temperaturas y lluvias

Canarias rebaja a prealerta el episodio de calor en cuatro islas tras bajar las temperaturas

Canarias rebaja a prealerta el episodio de calor en cuatro islas tras bajar las temperaturas

El Museo Agáldar celebra cinco años acercando la historia de Gáldar a nuevas generaciones

El Museo Agáldar celebra cinco años acercando la historia de Gáldar a nuevas generaciones

Horario y dónde ver España - Bélgica en Gran Canaria y seguir el patido en directo

Horario y dónde ver España - Bélgica en Gran Canaria y seguir el patido en directo
Tracking Pixel Contents