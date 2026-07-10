Santa Lucía de Tirajana
Vecindario acoge una exposición canina internacional con más de 800 perros
La Karpa municipal será escenario de las exposiciones nacional e internacional, que reunirán ejemplares procedentes de Canarias, la Península y otros países europeos
Más de 800 perros participarán los próximos sábado 18 y domingo 19 de julio en la XXIV Exposición Canina Nacional y la XXXVIII Exposición Canina Internacional, que se celebrarán en la Karpa municipal de Vecindario. Será la tercera ocasión en la que la Sociedad Canina de Las Palmas elija Santa Lucía de Tirajana como sede de estos encuentros. La cita estaba prevista inicialmente para marzo, pero tuvo que suspenderse debido a la borrasca Therese. El programa incorporará el sábado y el domingo una pasarela de adopción con animales atendidos en el Centro de Protección Animal de Santa Lucía de Tirajana. La iniciativa permitirá mostrar a los asistentes algunos de los perros y otras mascotas que buscan una familia.
Perros locales e internacionales
En la exposición internacional participarán animales procedentes de otras comunidades autónomas y de distintos países europeos. Las actividades comenzarán a las 9.00 horas durante ambas jornadas e incluirán la presentación de varias razas autóctonas de Canarias. La nueva edición fue presentada por el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García; el concejal de Bienestar Animal, Mario Bordón, y el presidente de la Sociedad Canina de Las Palmas, Jacinto Martín. El alcalde destacó la capacidad del municipio para albergar encuentros de ámbito nacional e internacional y agradeció que las entidades organizadoras mantuvieran a Vecindario como sede tras el aplazamiento.
Una prueba puntuable para el campeonato de España
Jacinto Martín señaló que la exposición de Vecindario forma parte de los cuatro puntos obligatorios para obtener el campeonato de España. Según explicó, cada año se organizan alrededor de 40 exposiciones caninas en el país. El presidente de la entidad también valoró la colaboración del Ayuntamiento para buscar nuevas fechas después de la suspensión y permitir que el encuentro pudiera celebrarse este año.
Pasarela de adopción durante las dos jornadas
Mario Bordón defendió la incorporación del bienestar animal a las políticas municipales y destacó el papel que desempeñan los animales tanto en la convivencia cotidiana como en labores de asistencia y rescate. Las exposiciones convertirán así a Vecindario en punto de encuentro para criadores, profesionales y aficionados, con un programa que combinará las pruebas caninas, la divulgación de las razas propias del Archipiélago y el fomento de la adopción responsable.
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