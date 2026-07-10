¿Dónde ver el España-Bélgica en el sur de Gran Canaria? Este municipio lo emitirá en una pantalla gigante

La fiebre por la Selección española también se vivirá en las calles de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Mogán instalará este viernes una pantalla gigante en Arguineguín para que vecinos y visitantes puedan seguir juntos el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica.

La iniciativa forma parte de la programación de las Fiestas del Carmen y permitirá disfrutar del encuentro en un ambiente festivo, con dos puntos habilitados para seguir el choque que puede llevar a La Roja a las semifinales.

La cita será este viernes 10 de julio a partir de las 20.00 horas en la Plaza del Mercadillo de Arguineguín, donde el encuentro podrá seguirse con sonido.

Además, el Ayuntamiento habilitará una segunda pantalla en la calle José Manuel Santana. En este espacio el partido se proyectará sin sonido, ya que coincidirá con la actuación musical programada dentro del Tardeo de las Fiestas del Carmen.

La propuesta busca que aficionados de todas las edades puedan vivir el encuentro de forma colectiva y disfrutar del ambiente que suele generar la Selección española en las grandes citas internacionales.

Arguineguín se suma al ambiente del Mundial

Con España clasificada para los cuartos de final, numerosos municipios y establecimientos de Canarias han organizado espacios para seguir el campeonato. En el caso de Mogán, la retransmisión se integra dentro de la programación festiva de Arguineguín, ofreciendo una alternativa al aire libre para quienes quieran animar a La Roja.

El partido frente a Bélgica comenzará a las 20.00 horas, un duelo decisivo que definirá una de las plazas para las semifinales del Mundial y que se espera reúna a numerosos aficionados en la localidad costera.