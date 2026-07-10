Victorio Pérez y Antonio Betancor pregonan la jarana en Gáldar y Tunte

Los municipios de Gáldar y San Bartolomé de Tirajana entran de lleno en la festividad de Santiago, patrono de ambos municipios con una noche, la de este viernes, en la que se disfrutaron de la apertura del programa con sendos pregones, el ofrecido en la ciudad norteña por el presentador Victorio Pérez, y el recitado en Tunte, capital sureña, a cargo del maestro y matemático Antonio Betancor.

Pérez arrancaba su lectura en el teatro Guaires, una elección muy personal, ya que su padre ejerció de técnico del teatro hasta su fallecimiento.

Arropado por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo, la corporación municipal y la pregonera de las Fiestas Mayores de Santiago 2025, Mari Naty Saavedra, encargada de presentarlo, Victorio Pérez desgranó los recuerdos de su vida, profundamente ligados a las Fiestas Mayores de Santiago desde su infancia.

Así, el periodista iba rememorando sus vivencias siendo muy pequeño en las carrozas ataviado con los disfraces elaborados por su abuela Siona, «una superheroína», portando la bandera de Santiago para izarla el primer día de julio, ejerciendo de monaguillo, acudiendo a la Feria de Ganado con los animales de su abuelo, disfrutando de la fiesta en la plaza chica o preparando carretas ya de adolescente.

Pregón de Victorio Pérez / La Provincia

Siempre codo con codo con vecinos y amigos, tal y como aprendió de sus padres. «Rita y Victorio me enseñaron que la mejor forma de vivir es convivir. Colaborar. Echar una mano». Y eso es algo que Victorio Pérez Moreno ha llevado a rajatabla tanto en su vida personal como profesional, siempre con Gáldar por bandera.

Así lo demostraba el montaje que reproducía para todos los asistentes y que resumía sus 20 años de trayectoria profesional en Televisión Canaria.

Para rematar con una invitación: «participen en todo lo que puedan porque así se hacen las Fiestas de Santiago, así se hace pueblo», explicaba. «Necesitamos momentos de encuentro en comunidad. Silenciar el ruido, el insulto, el odio que asoma en el mundo. Con visión feminista y sin perder la humanidad.

Antonio Betancor Álvarez emociona a Tunte / La Provincia

Por su parte, el maestro Antonio Betancor ofreció una clase magistral de la historia de Tunte y por las antiguas romerías que llenaban los caminos de la cumbre. Recordó a los romeros que descendían por el Paso de La Plata, a quienes llegaban desde Cercados de Araña, Ayacata o Tejeda y las paradas en Cruz Grande y Guilgay, donde la música y los bailes acompañaban el camino hasta el pueblo.

Betancor también reflexiona sobre la transformación de las fiestas con el paso del tiempo y los cambios experimentados por la sociedad. Con el humor que estuvo presente durante buena parte de su intervención, el pregonero recordó que las celebraciones de hoy no pueden ser iguales a las de antaño y llegó incluso a bromear con la inteligencia artificial y con la posibilidad de que su pregón fuera uno de los últimos escritos a mano.

Nacido en Cruz Grande el 13 de julio de 1943, Antonio Betancor Álvarez es el tercero de los quince hijos del matrimonio formado por Antonio y Otilia, naturales de La Plata y Cruz Grande. Durante su intervención recordó una infancia marcada por las dificultades de la posguerra y por el esfuerzo de las familias de la zona alta.

Uno de los momentos más personales de la noche llegó con el recuerdo de los maestros y personas que marcaron su infancia y juventud. Antonio Betancor dedicó palabras a su maestra, Ana Sánchez, a Bartolomé Febles y a numerosos docentes vinculados a Tunte, destacando el papel que desempeñaron en la educación de generaciones de vecinos de la zona alta.

El pregonero recordó igualmente la importancia que tuvo Tunte como punto de encuentro de los habitantes de los distintos pagos y barrios. Apoyándose en los trabajos del historiador Santiago Cazorla, rememoró aquellos domingos en los que las familias acudían al pueblo para asistir a misa, realizar gestiones, comprar y compartir una jornada de convivencia. Antonio Betancor cerró su intervención con un deseo para Tunte y para sus vecinos: que Santiago traiga «otro año bueno, con mucha paz», que aumente la empatía y que se destierre «el no amor».