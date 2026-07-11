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Cultura popular

Cientos de personas se cubren de barro en Santa Brígida para honrar la tradición alfarera de La Atalaya

La festividad destaca el esfuerzo de las generaciones de mujeres de Santa Brígida que recogían el barro, pilar de la artesanía local

Un grupo de jóvenes disfruta del barro y de la ducha popular tras el recorrido.

Un grupo de jóvenes disfruta del barro y de la ducha popular tras el recorrido. / La Provincia

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La Provincia

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Santa Brígida

La Atalaya, en Santa Brígida, celebró la 33ª edición de la Traída del Barro, una fiesta que reunió a cientos de personas para recordar el pasado alfarero del barrio y rendir homenaje a las mujeres que participaron durante generaciones en la recogida de este material.

La jornada comenzó con la música de la Banda Guiniguada, que acompañó el recorrido de residentes y visitantes por las calles del núcleo satauteño. A medida que avanzaba la celebración, los participantes se cubrieron de barro, siguiendo una tradición que se ha consolidado como una de las principales señas de identidad cultural de la localidad.

Un homenaje al oficio locero

La Traída del Barro recuerda a las mujeres de La Atalaya que se desplazaban hasta La Concepción para recoger la materia prima empleada posteriormente por alfareros y alfareras en la elaboración de sus piezas.

Aquellos trayectos, vinculados al esfuerzo cotidiano y al desarrollo de la actividad artesanal, forman parte del patrimonio histórico del barrio. La fiesta recupera esa memoria colectiva y pone en valor la relación de La Atalaya con la alfarería tradicional de Gran Canaria.

Un joven carga con el barro sobre su cabeza

Un joven carga con el barro sobre su cabeza / La Provincia

La celebración convierte ese antiguo trabajo en una actividad participativa en la que personas de distintas edades recorren el barrio mientras se lanzan barro y comparten el ambiente festivo.

Música, ducha popular y caldo caliente

Tras el recorrido, la programación continuó con la tradicional ducha popular, destinada a que los asistentes pudieran retirar el barro acumulado durante la jornada. La organización también repartió caldo caliente entre los participantes.

Componentes de la banda que encabezaba el recorrido.

Componentes de la banda que encabezaba el recorrido. / La Provincia

La Peña del Barro y la Asociación Estrella Roja estuvieron al frente de la organización, con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida.

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La nueva edición permitió mantener una celebración que combina participación ciudadana, memoria histórica y reconocimiento al patrimonio locero de La Atalaya, con especial atención al papel desempeñado por las mujeres del barrio.

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