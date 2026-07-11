Noches de gastronomía y música: Maspalomas Golf presenta su ciclo estival con chefs de prestigio con estrellas Michelin

Maspalomas Golf pondrá en marcha este verano Maspalomas Golf Star Nights, un ciclo de tres encuentros gastronómicos que reunirá en el sur de Gran Canaria a los restaurantes Ugo Chan, DSTAgE y Gofio. Las citas se celebrarán el 31 de julio, el 8 de agosto y el 21 de agosto, respectivamente, con menús degustación, música en directo y sesiones de DJ.

La iniciativa, promovida por Maspalomas Golf junto con Mahou y Lopesan, se desarrollará al aire libre y contará con un aforo limitado de aproximadamente 200 asistentes por noche. La programación reunirá propuestas culinarias reconocidas con un total de cuatro estrellas Michelin.

Tres restaurantes para tres noches

El ciclo comenzará el 31 de julio con la participación de Ugo Chan, restaurante madrileño dirigido por el chef Hugo Muñoz y distinguido con una estrella Michelin. Su cocina combina técnicas y referencias japonesas con productos y elaboraciones vinculadas a la gastronomía española.

La segunda cita tendrá lugar el 8 de agosto y estará protagonizada por DSTAgE, el restaurante de Diego Guerrero en Madrid, reconocido con dos estrellas Michelin. Su propuesta se caracteriza por una cocina de autor basada en la combinación de técnicas, productos y referencias gastronómicas de distintos orígenes.

La programación finalizará el 21 de agosto con Gofio, restaurante dirigido por el chef Safe Cruz y distinguido con una estrella Michelin. El establecimiento trasladará a Maspalomas una propuesta centrada en la actualización de productos, recetas y sabores de la cocina canaria.

Menús degustación y programación musical

Cada encuentro comenzará con una recepción de bienvenida que incluirá champán, cócteles y música en directo. A continuación, el restaurante invitado ofrecerá un menú degustación preparado específicamente para la ocasión.

Tras la cena, la programación continuará con actuaciones musicales y sesiones de DJ hasta las 03.00 horas. La organización plantea las veladas como espacios de encuentro para asistentes vinculados a la empresa, la gastronomía, el golf y el turismo, además de visitantes interesados en este tipo de propuestas.

El campo de Maspalomas Golf será acondicionado para las cenas mediante iluminación, velas, mobiliario y materiales naturales. El objetivo es integrar la actividad gastronómica y musical en el entorno exterior del recinto, caracterizado por sus palmeras y espacios abiertos.

Participación de Mahou y Lopesan

Mahou ejercerá como cerveza oficial del ciclo y ofrecerá una selección de referencias para acompañar los menús elaborados por los restaurantes participantes. Lopesan, por su parte, colaborará en los servicios de atención y hospitalidad durante las tres jornadas.

La propuesta también contará con diferentes marcas colaboradoras, que presentarán productos y actividades vinculados con la gastronomía, el ocio y el estilo de vida durante las veladas.

Con este ciclo, Maspalomas Golf amplía el uso de sus instalaciones para la celebración de eventos ajenos a la actividad deportiva y suma una nueva programación a la oferta gastronómica y de ocio del verano en el sur de Gran Canaria.

Las inscripciones para las tres noches están disponibles ya en la plataforma Tictra, en la dirección