Gastronomía
Noches de gastronomía y música: Maspalomas Golf presenta su ciclo estival con chefs de prestigio con estrellas Michelin
La iniciativa reunirá a los restaurantes Ugo Chan, DSTAgE y Gofio entre el 31 de julio y el 21 de agosto, ofreciendo experiencias culinarias únicas
Maspalomas Golf pondrá en marcha este verano Maspalomas Golf Star Nights, un ciclo de tres encuentros gastronómicos que reunirá en el sur de Gran Canaria a los restaurantes Ugo Chan, DSTAgE y Gofio. Las citas se celebrarán el 31 de julio, el 8 de agosto y el 21 de agosto, respectivamente, con menús degustación, música en directo y sesiones de DJ.
La iniciativa, promovida por Maspalomas Golf junto con Mahou y Lopesan, se desarrollará al aire libre y contará con un aforo limitado de aproximadamente 200 asistentes por noche. La programación reunirá propuestas culinarias reconocidas con un total de cuatro estrellas Michelin.
Tres restaurantes para tres noches
El ciclo comenzará el 31 de julio con la participación de Ugo Chan, restaurante madrileño dirigido por el chef Hugo Muñoz y distinguido con una estrella Michelin. Su cocina combina técnicas y referencias japonesas con productos y elaboraciones vinculadas a la gastronomía española.
La segunda cita tendrá lugar el 8 de agosto y estará protagonizada por DSTAgE, el restaurante de Diego Guerrero en Madrid, reconocido con dos estrellas Michelin. Su propuesta se caracteriza por una cocina de autor basada en la combinación de técnicas, productos y referencias gastronómicas de distintos orígenes.
La programación finalizará el 21 de agosto con Gofio, restaurante dirigido por el chef Safe Cruz y distinguido con una estrella Michelin. El establecimiento trasladará a Maspalomas una propuesta centrada en la actualización de productos, recetas y sabores de la cocina canaria.
Menús degustación y programación musical
Cada encuentro comenzará con una recepción de bienvenida que incluirá champán, cócteles y música en directo. A continuación, el restaurante invitado ofrecerá un menú degustación preparado específicamente para la ocasión.
Tras la cena, la programación continuará con actuaciones musicales y sesiones de DJ hasta las 03.00 horas. La organización plantea las veladas como espacios de encuentro para asistentes vinculados a la empresa, la gastronomía, el golf y el turismo, además de visitantes interesados en este tipo de propuestas.
El campo de Maspalomas Golf será acondicionado para las cenas mediante iluminación, velas, mobiliario y materiales naturales. El objetivo es integrar la actividad gastronómica y musical en el entorno exterior del recinto, caracterizado por sus palmeras y espacios abiertos.
Participación de Mahou y Lopesan
Mahou ejercerá como cerveza oficial del ciclo y ofrecerá una selección de referencias para acompañar los menús elaborados por los restaurantes participantes. Lopesan, por su parte, colaborará en los servicios de atención y hospitalidad durante las tres jornadas.
La propuesta también contará con diferentes marcas colaboradoras, que presentarán productos y actividades vinculados con la gastronomía, el ocio y el estilo de vida durante las veladas.
Con este ciclo, Maspalomas Golf amplía el uso de sus instalaciones para la celebración de eventos ajenos a la actividad deportiva y suma una nueva programación a la oferta gastronómica y de ocio del verano en el sur de Gran Canaria.
Las inscripciones para las tres noches están disponibles ya en la plataforma Tictra, en la dirección
- Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
- El nuevo videoclip de Quevedo es mucho más que música: el homenaje a Gran Canaria que muchos no habían visto
- Quevedo desata la locura al aparecer por sorpresa junto a Aitana en el Granca Live Fest
- La reforma del Estadio de Gran Canaria queda desierta por un presupuesto «inviable» y unos plazos que ahuyentan a las constructoras
- El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- El Cupón Diario de la ONCE deja 245.000 euros en Gran Canaria con siete boletos premiados
- ¿Dónde ver el España - Bélgica en Gran Canaria? Pantallas gigantes, cines y todos los lugares para seguir el partido
- El rincón de Canarias perfecto para desconectar este verano: la piscina natural donde no hay cobertura y puedes pasar tus días de vacaciones