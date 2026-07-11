Teror rompe su récord histórico con un bocadillo de 670 metros

Cientos de personas recorren las calles de Teror con un bocadillo de chorizo en una mano y un vaso de Clipper en la otra. La plaza de Sintes se ha llenado de locales y visitantes que han hecho cola para disfrutar de una degustación de récord que ha superado con creces la hazaña conseguida en el año 2022. Más de 50 voluntarios se reunieron en el municipio para empezar a elaborar el bocadillo más grande de su historia, con una longitud de 670 metros.

Bocadillo de chorizo de Teror de 600 metros de longitud. / José Pérez Curbelo

Para su preparación se han utilizado más de 1265 barras de pan y 490 kilos de las marcas Terorero y Las Nueces. A las 10:00 horas los voluntarios comenzaron a cortar el alimento y media hora después comenzó el reparto gratuito entre los cientos de asistentes que esperaban hambrientos para poder catar este típico manjar que se ha convertido en un icono de la localidad.

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Además de los cientos de vecinos, a la cita acudieron multitud de visitantes como Unai Suárez y Mónica Martín, que se desplazaron desde Arucas para vivir una jornada "histórica". Suárez aseguró que se trata de una de sus "comidas favoritas" y hace cola junto a Mónica para conseguir su refresco "para no añurgarse". Los aruquensen afirmaron que han quedado "asombrados" con el tamaño del alimento y tienen pensado recorrer los múltiples puestos para llevarse a casa más productos de kilómetro cero.