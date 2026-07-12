Cientos de camioneros recorren Gran Canaria para despedir a un compañero fallecido
El convoy partió desde Vecindario para rendir homenaje a Jonathan Santana Cazorla, fallecido mientras trabajaba, en un gesto que emocionó a familiares, amigos y compañeros
Las bocinas sustituyeron este domingo al silencio y una larga fila de camiones recorrió las calles de Vecindario para despedir a Jonathan Santana Cazorla. Cientos de profesionales del transporte participaron en un emotivo homenaje para acompañar en su último viaje a un compañero muy querido dentro del sector.
Desde primera hora de la mañana, decenas y decenas de cabezas tractoras comenzaron a concentrarse para formar una caravana que quiso rendir tributo a Jonathan, fallecido recientemente mientras realizaba su trabajo. El recorrido reunió a compañeros de profesión llegados desde distintos puntos de Gran Canaria, que quisieron mostrar así su respeto y apoyo a la familia.
El mundo del transporte respondió de forma masiva a la convocatoria. La imagen de cientos de camiones avanzando juntos por las calles de Vecindario reflejó la unión de un colectivo que quiso arropar a uno de los suyos en un momento especialmente duro.
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