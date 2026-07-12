Fiestas en Gran Canaria
Fruta, verduras y pescado a los pies de la virgen del Carmen: la devoción y la tradición llenan Arguineguín
La romería de este este barrio marinero amplió este año su recorrido y contó con la participación de miles de personas
La localidad marinera de Arguineguín vivió este sábado 11 de julio una de las jornadas más esperadas de las Fiestas del Carmen con la celebración de la 27ª Romería-Ofrenda, un encuentro que reunió a miles personas en torno a la devoción, la música y la tradición.
Este año, la comitiva inició su recorrido desde la calle José Manuel Álamo Santana, ampliando así el trayecto habitual para atender la demanda de los colectivos participantes. Desde este punto partieron las 23 carretas que, junto a 23 parrandas y agrupaciones folclóricas, llenaron de jolgorio las principales vías del casco urbano.
El característico olor a salitre de la zona baja de Arguineguín se mezcló con el de los tradicionales enyesques como el atún en adobo, el pan con chorizo y el queso de la tierra, mientras los sonidos de timples, guitarras y bucios acompañaban el avance de la romería.
La Virgen del Carmen recibe las ofrendas
A las 19:00 horas tuvo lugar la Misa del Romero en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Tras la eucaristía, la imagen de la Virgen fue trasladada al pórtico del templo entre vítores y aplausos de los fieles congregados en la plaza Pérez Galdós para recibir las ofrendas de productos, canciones y bailes tradicioles. La primera ofrende, consistente en flores y productos no perecederos, fue presentada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, acompañada por miembros de la Agrupación Folclórica Los Pescadores de Arguineguín, impulsora de esta tradición, así como por concejales del Gobierno local.
Una romería marcada por la solidaridad
Las carretas fueron llegando progresivamente a la plaza Pérez Galdós para realizar sus generosas ofrendas, mayoritariamente de frutas y verduras del municipio y productos no perecederos, pero también de pescado fresco capturado por los marineros moganeros. Todo será donado a Cáritas Diocesana, poniendo así de relieve uno de los objetivos de este evento: la solidaridad.
Colectivos participantes en la Romería-Ofrenda
Tras la primera ofrenda, realizada de la AF Los Pescadores de Arguineguín junto a los y las representantes del Consistorio moganero, fue el turno de La Jaca, Real del Mar, Carreta de Virginia, Canarios del Sur, La Más Bonita, Santa Águeda, Los Trujillo, Valle de Puerto Rico, El Primote, Marañuelos Parranderos, Los Ramos, Los Tirajaneros, Parranderos de El Horno, Los Ruano, Grupo Vecinal Arguineguín, Los Carreteros, Las Lomas, Barrio Chico, El Careta, Camping El Pinillo, Los Rubios y Los Barqueos.
Música folclórica durante todo el recorrido
Cada una de las carretas estuvo acompañada por la música de la Agrupación Folclórica Los Pescadores, Parranda La Aulaga, Agrupación Orden del Timple, Viejo Cafetín, Los Fiesteros, Parranda Veneguera, Parranda Tesei, Parranda La Vega de San José, Parranda El Horonado, Parranda Pajarera, Parranda Amigos Isleños, Parranda Los Machangos, Parranda Meneses, AF Molino Guanche, Parranda Dunas del Sur, Parranda Stacatta, Parranda Los Tempranillo, A.F Isla Perdida, Parranda Los Arrejuntaos, Parranda Los Campistas, Parranda Achimencey y Grupo Guanche.
El Baile de Taifas pone el broche a la celebración
La fiesta continuó tras la romería hasta bien entrada la noche con el tradicional Baile de Taifas, celebrado en la misma plaza Pérez Galdós y amenizado por las parrandas La Polvajera y Los Chanos, poniendo el broche a una jornada que volvió a demostrar el profundo arraigo de esta tradición en el municipio de Mogán.
Las Fiestas del Carmen de Arguineguín se prolongarán hasta el próximo 19 de julio. En Playa de Mogán arrancarán el 16 de julio y finalizarán el 2 de agosto.
- Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
- El nuevo videoclip de Quevedo es mucho más que música: el homenaje a Gran Canaria que muchos no habían visto
- Quevedo desata la locura al aparecer por sorpresa junto a Aitana en el Granca Live Fest
- La reforma del Estadio de Gran Canaria queda desierta por un presupuesto «inviable» y unos plazos que ahuyentan a las constructoras
- El rincón de Canarias perfecto para desconectar este verano: la piscina natural donde no hay cobertura y puedes pasar tus días de vacaciones
- El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- El Cupón Diario de la ONCE deja 245.000 euros en Gran Canaria con siete boletos premiados
- ¿Dónde ver el España - Bélgica en Gran Canaria? Pantallas gigantes, cines y todos los lugares para seguir el partido