Gáldar reconoce a 32 vecinos con Pintaderas de Oro por su contribución al municipio

El Ayuntamiento de Gáldar entregó este domingo las Pintaderas de Oro 2026 a 32 hombres y mujeres del municipio en reconocimiento a sus trayectorias personales y profesionales y a su aportación al desarrollo económico y social de la ciudad. El acto, celebrado en el Centro Cultural Guaires, formó parte del programa de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago. Una parte destacada de los reconocimientos estuvo dedicada a la agricultura, especialmente a las actividades relacionadas con las flores, el tomate, los semilleros y el pepino de exportación. Estos cultivos dieron empleo durante décadas a numerosas familias y desempeñaron un papel relevante en la economía local.

El peso del trabajo cotidiano galdense

La ceremonia estuvo presidida por el alcalde, Teodoro Sosa Monzón, acompañado por los integrantes de la Corporación Municipal. La organización correspondió a la Concejalía de Presidencia, dirigida por Julio Mateo Castillo, y contó con una actuación de la cantante Ana Gil. Durante su intervención, el alcalde señaló que la entrega de estas distinciones pretendía agradecer el trabajo cotidiano y la constancia de varias generaciones de vecinos. También destacó la contribución de quienes desarrollaron su actividad en sectores como el campo, el comercio, la hostelería o la construcción.

Por su dedicación al sector de las flores recibieron la Pintadera de Oro Bartolomé Montesdeoca Armas, Teresa Padrón Díaz, Santiago Cruz Sosa y María Dolores Pérez Gil. También fueron reconocidos Marcelina Sosa Moreno, Milagrosa Bolaños Moreno, Rosario Rodríguez Rodríguez, Victoriano Salvador Suárez Mendoza, Benedicta Carrillo Ramos y Nicomedes Mendoza Jiménez, cuyas trayectorias estuvieron vinculadas al cultivo del tomate.

El homenaje se extendió a quienes trabajaron en el cultivo y empaquetado del pepino de exportación. En este grupo fueron distinguidas Juana Gutiérrez Rodríguez, María Godoy Godoy, Juana María Pérez Díaz, Josefa Díaz Vega y Nieves Cabrera Castillo. A ellos se sumó José Julián García Guillén, conocido como Pepe el de los Semilleros, por su vinculación con una actividad fundamental para el funcionamiento de las explotaciones agrícolas del municipio.

Trayectorias ligadas al campo y la construcción

Las Pintaderas de Oro también reconocieron a Antonio Flores Suárez, por su trayectoria profesional en la agricultura y, posteriormente, en el sector de la construcción. Asimismo, fueron homenajeados los tractoristas Leocadio Ramos Moreno, conocido como Tito, y Francisco Ruiz Moreno, Paco, por el trabajo desarrollado durante décadas. El reconocimiento alcanzó igualmente a Ángel González Padilla, vinculado al sector de la contratación y la construcción en Gáldar.

Comercio y servicios de proximidad

El Ayuntamiento distinguió además a vecinos relacionados con pequeños negocios y servicios que han formado parte de la actividad cotidiana del municipio. Entre ellos figura Isidro Domingo Mendoza Sánchez, conocido como Isidrito, por su labor en el kiosco de la Plaza de Santiago; Benigno Jiménez Díaz, por su trayectoria al frente de un taller de chapa; y Rita Moreno Santiago, vinculada durante décadas a la administración de loterías de la calle Capitán Quesada. También recibieron la distinción María del Carmen Silva Padrón, conocida como Mensa, responsable de una mercería, y Sebastián García Hernández, Chano, especializado en instalaciones de gas y maquinaria para establecimientos hosteleros.

Establecimientos presentes en la memoria local

El sector de la restauración estuvo representado por cuatro empresarios cuyos establecimientos se convirtieron durante años en lugares de encuentro para los vecinos de Gáldar. Los galardonados fueron Antonio Cubas Lugo, del Bar Pinocha; Juan Medina Díaz, del Restaurante El Paso; Fermín Mendoza Mendoza, del Bar de Lomo del Palo; y Manuela García Jorge, de la Cafetería Manola. La relación de homenajeados se completó con Modesto González González y Dolores Medina Vega, conocida como Loli la Capitana, vinculados al comercio de alimentación en Sardina y Agaete, respectivamente. También fue distinguido Ezequiel Sosa Cruz, cuya trayectoria personal y profesional ha estado ligada al mar.

El alcalde cerró el acto con un mensaje dirigido a los hijos, nietos y bisnietos de los galardonados, a quienes animó a conservar y transmitir sus historias como parte de la memoria colectiva de Gáldar.