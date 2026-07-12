Gáldar reúne a 200 cabezas de ganado en su tradicional feria

Gáldar reunió este domingo a cerca de 200 ejemplares de ganado en una nueva edición de su Feria de Ganado, celebrada dentro de las 544.ª Fiestas Mayores de Santiago. Vacas, cabras, ovejas, burros y mulos procedentes de distintos puntos de Gran Canaria ocuparon el recinto ferial de Huertas del Rey, donde vecinos y visitantes pudieron acercarse a las prácticas y costumbres vinculadas al medio rural. La jornada incluyó además una nueva edición del Mercado Agrícola de Gáldar, con puestos de frutas, verduras, quesos, miel, pan, dulces y otros alimentos de cercanía elaborados o cultivados en distintos municipios de la isla.

Una jornada dedicada al sector primario

La feria reunió ganado vacuno, caprino, ovino, asnal y mular y se completó con distintas propuestas para todos los públicos. Entre ellas figuraron una trilla tradicional y varias actividades didácticas relacionadas con el sector primario y el entorno rural. La programación buscó acercar a niños y adultos las labores del campo y las formas de vida vinculadas a la ganadería. La asistencia de público se mantuvo durante una jornada en la que los animales y sus cuidadores compartieron espacio con demostraciones y acciones divulgativas.

Dos de los asistentes a la feria acariciando a uno de los ejemplares de res. / LP/DLP

Entrega de una veintena de premios

Tras la exhibición, los ejemplares mejor valorados se desplazaron hasta el frontis del Templo Santuario de Santiago, donde se entregó una veintena de galardones. En el acto participaron el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el concejal Tine Martín; miembros de la corporación municipal, y el rector del santuario, Manuel Reyes Brito.

En la categoría de ganado vacuno, Gregorio Bordón Castellano obtuvo los primeros premios al toro del país, la novilla del país y el ternero del país. Juan Francisco Díaz Dávila fue reconocido por el toro de cualquier raza, la vaca de cualquier raza, la novilla de cualquier raza y el ternero de cualquier raza. También recibieron primeros premios Juan Francisco Acosta Arias, por el novillo del país; Saúl Medina Ponce, por el novillo de cualquier raza; Rubén Alemán Medina, por la vaca del país y la ternera del país, y Braulio González Rodríguez, por la ternera de cualquier raza.

Premios en las categorías mular y asnal

En ganado mular, David Déniz Ruiz recibió el primer premio al mulo mejor presentado, mientras que Lucía Naranjo Herrera obtuvo el reconocimiento a la mula mejor presentada. En la categoría asnal, el premio al burro mejor presentado fue para Domingo Déniz Domínguez y el correspondiente a la burra mejor presentada recayó en Juana María Rubio Quintana.

Imagen de uno de los burros que participaron en la feria. / LP/DLP

Reconocimientos al ganado ovino y caprino

Santiago Suárez González concentró los cuatro primeros premios de ganado ovino, correspondientes al carnero, el cordero, la oveja y la cordera mejor presentados. En ganado caprino, Mario Quintana Sánchez obtuvo los premios al semental y a la machorra mejor presentados. Manuel Ruíz Ramírez fue distinguido por la cabra mejor presentada y Santiago Castellano Cruz, por el machorro mejor presentado.

La actividad fue organizada por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Tine Martín, con la colaboración de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria. La Feria de Ganado formó parte del programa de las 544.ª Fiestas Mayores de Santiago, coordinadas por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo.