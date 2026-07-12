"Manejamos células de tres pacientes": Los embriólogos reclaman el reconocimiento de su especialidad

Los embriólogos son unas figuras esenciales dentro de las unidades de Reproducción Humana. Estos facultativos reúnen formación y experiencia en Biología de la Reproducción. Sin embargo, la especialidad aún no se encuentra reconocida por el Ministerio de Sanidad. De ahí que esta sea una de las principales demandas de la Asociación de Especialistas Públicos en Embriología Clínica (Asepec).

«Sin embriólogos, una unidad no estaría capacitada para ofertar técnicas avanzadas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro convencional, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides -ICSI-, la biopsia embrionaria o la ovodonación», detalla Silvia Carrillo, presidenta de la citada agrupación.

A la espera de que esta especialidad sea reconocida, la Guía de Autorización e Inspección de los Centros de Reproducción Asistida establece que estos profesionales deben estar en posesión de un grado en Ciencias Biomédicas, además de un máster en Reproducción Humana de 60 créditos y reunir tres años de experiencia.

«Hay que tener en cuenta que somos el personal sanitario que maneja células de tres pacientes, gametos y embriones que, en casos de éxito, dan lugar a una nueva vida. Tres pacientes con todos sus derechos», remarca Carrillo.

Desde el pasado noviembre, la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (Asebir), entidad que representa también a embriólogos que trabajan en centros privados, solicitó formalmente al Ministerio de Sanidad el reconocimiento de esta disciplina como especialidad profesional. ¿El objetivo? Garantizar una formación reglada y homogénea en el conjunto estatal y crear una categoría específica. Por el momento, la asociación continúa a la espera de una respuesta por parte del departamento ministerial.