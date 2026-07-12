El piloto de La Aldea que ordeña sus vacas desde Dubái: «En vez de ver TikTok, me pongo a ordeñar»

La ganadería de vacas de Guayacén del Toro, en La Aldea, ya cuenta con el primer robot de toda Canarias que permite ordeñar vacas desde cualquier lugar del mundo. El ganadero, que también es piloto de avión, puede estar sobrevolando Dubái o Japón y, aun así, comprobar desde su móvil que sus vacas están atendidas correctamente. «En vez de ponerme a ver el TikTok, me pongo a ordeñar», explica con humor.

La incorporación de este sistema supone un cambio importante en la rutina diaria de su ganadería, en la que ordeña tres veces al día. «Ordeñar así con mano de obra es prácticamente imposible a día de hoy», manifiesta Guayacén. Antes de contar con el aparato, el ganadero tardaba cinco horas en ordeñar el ganado: dos y media por la mañana y dos y media por la tarde. Una tarea que, «llueva o truene», lleva realizando a diario desde 2009 y que condicionaba por completo sus horarios. Ahora, gracias a esta tecnología, ese tiempo se ha reducido y su labor se limita principalmente a hacer un seguimiento, en el que revisa los avisos y comprueba que cada animal ha completado el proceso con normalidad. En su opinión, la automatización reduce las tareas más repetitivas y permite dedicar más tiempo al control de la explotación.

Guayacén del Toro combina su profesión de piloto de avión con la ganadería, su otra gran afición. Todo empezó por accidente, cuando su padre trajo un día a casa un baifo recién nacido. Con el tiempo, llegó a dar el biberón a diario a 60 baifos. «Cuando me di cuenta, ya no había vuelta atrás», explica Guayacén. Aquella experiencia terminó convirtiéndose en una dedicación constante. Hoy, su explotación cuenta con 160 vacas.

El robot extrae leche de la vaca. / LP/DLP

Con solo unas semanas de experiencia con el robot, el ganadero ya valora el cambio como positivo, pues la producción de leche también ha aumentado. El margen de beneficio de producción del animal ronda los 20 litros de leche diarios. Sus vacas más productivas llegan a los 40 litros al día y con el robot espera alcanzar una media de 30 litros por vaca.

El sistema permite, además, conocer con mayor precisión el rendimiento de cada ejemplar. El robot, de la marca Fullwood Merlin, no solo ordeña y registra la producción de leche, sino que también controla la alimentación, la salud y el momento de mayor fertilidad de cada animal. Al analizar la acidez de la leche, el sistema ofrece también un indicador de calidad y avisa de la presencia de bacterias dañinas que puedan provocar mastitis en la ubre de las vacas.

El procedimiento es sencillo. En cuanto la vaca entra en la sala de ordeño, unos cepillos limpian y estimulan cada pezón con agua y aire comprimido. Después, un sensor láser escanea la ubre para guiar al brazo robótico hasta el pezón y comenzar el ordeño. Una vez el robot analiza los primeros chorros de leche para determinar su calidad, toda la leche extraída se traslada a un tanque de refrigeración. El proceso se desarrolla de forma automatizada y se adapta a cada ejemplar. Al tratarse de animales de manada, separarlas costó al principio, pero ya se han adaptado bien a la máquina, en parte porque esta les proporciona alimento durante el ordeño, lo que ayuda a mantenerlas tranquilas.

Un sector reticente

Este es el primer robot de estas características instalado en Canarias. Guayacén explica que muchos ganaderos se muestran reticentes ante esta tecnología, ya que temen invertir tanto dinero sin ver después los beneficios. A esto se suma el miedo a los fallos de un equipo que trabaja las 24 horas del día. Sin embargo, el aparato emite alarmas cuando detecta que alguna operación no se ha realizado correctamente, lo que permite intervenir con rapidez.

Aun así, está convencido de que el robot terminará por consolidarse en el archipiélago, dado que ya es una realidad extendida en las técnicas ganaderas de otros países. Guayacén calcula que esta tecnología se implantará en el 95 % de las ganaderías canarias en los próximos años, no solo por sus beneficios, sino también por la escasez de mano de obra que atraviesa el sector. Para paliarla, confiesa que en muchas ocasiones tiene que recurrir a la ayuda de sus familiares.

Además de esta falta de mano de obra, el ganadero lamenta la baja rentabilidad del sector en Canarias, al que, asegura, las instituciones «quieren hacernos creer que sí apoyan, pero la realidad es bien distinta». Admite que si retiraran las ayudas, el sector sería inviable y lamenta que no se cumplan los plazos de pago, lo que obliga a los ganaderos a «ir siempre renqueando».

«De siempre ha sido que si sube la harina sube el pan, pero aquí, si suben los costes de alimentación de los animales, no sube el precio de la leche» Guayacén del Toro — Ganadero y piloto de avión

A diferencia de otros sectores, «de siempre ha sido que si sube la harina sube el pan, pero aquí, si suben los costes de alimentación de los animales, no sube el precio de la leche», añade. Aun así, para él esto sigue siendo una «pasión» y por ello continúa adelante, pese a las dificultades económicas y a la exigencia de una actividad que requiere atención todos los días del año.

Como presidente local del Partido Popular en el municipio aldeano, Víctor Hernández entiende esta noticia como un hecho por el que los vecinos deben sentirse orgullosos, pues tanto la ganadería como la agricultura, en sus palabras, están demostrando ser sectores punteros. Asegura, además, que se están adoptando medidas para visibilizar al sector primario a través de diferentes innovaciones que ayuden a los ganaderos, pues es consciente de los malos momentos que atraviesa. Para Víctor Hernández, la llegada de este robot demuestra que la tradición y la tecnología pueden avanzar de la mano.