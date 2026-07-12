Tunte celebra la Bajada de Santiago El Chico entre música y tradición

Tunte celebró este sábado la Bajada de Santiago El Chico, una de las tradiciones vinculadas a las Fiestas en Honor a Santiago Apóstol, con un recorrido desde La Cruz Grande hasta el casco del pueblo y una posterior jornada de convivencia en la Plaza de Santiago.

La programación comenzó con una misa en el Pinar de Santiago, cantada por la Agrupación Folclórica La Zarzalera y oficiada con la participación del párroco Samuel González Rubio. Al acto asistieron vecinos, peregrinos y representantes de la corporación municipal.

Un recorrido ligado a la memoria de Tunte

Tras la celebración religiosa, la imagen de Santiago El Chico inició el camino hacia Tunte desde La Cruz Grande. Durante el recorrido estuvo acompañada por la Asociación Folclórica-Cultural Bailarines de El Pinar, procedente de El Hierro.

La bajada de Santiago El Chico. / LP/DLP

La bajada recupera una antigua costumbre relacionada con el traslado de la imagen desde la ermita del Pinar hasta la iglesia de Tunte. Aunque las primeras romerías estuvieron asociadas a este desplazamiento, ambas celebraciones terminaron separándose para conservar el carácter propio de cada una.

El itinerario volvió a reunir a peregrinos y participantes en torno al paisaje de la zona alta del municipio, la religiosidad popular y una tradición transmitida entre generaciones.

El Tenderetunte toma la Plaza de Santiago

A la llegada de la comitiva comenzó el Tenderetunte en la Plaza de Santiago, donde se ofrecieron comida y bebida a peregrinos y asistentes. La jornada continuó con música y actuaciones de las parrandas Kal y Canto, Merita la Pena y La Arrancadilla.

Los Bailarines de El Pinar, que habían acompañado el recorrido, participaron también en la celebración posterior, incorporando a la programación una muestra de las tradiciones folclóricas herreñas.

La concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega, señaló que la Bajada de Santiago El Chico y el Tenderetunte reflejan elementos ligados a la identidad de Tunte, como “tradición, acogida, memoria y convivencia”. También destacó la participación vecinal y el trabajo de los colectivos implicados en la organización.

Según explicó Vega, la hospitalidad mantiene un papel central en estas fiestas por la relación histórica del pueblo con los peregrinos y visitantes que llegaban después de recorrer los caminos de la zona.

Continuación de las fiestas

La jornada formó parte de los primeros actos destacados de las Fiestas de Santiago Apóstol de 2026, cuyo programa continuará este domingo con una tarde infantil desde las 18.00 horas en la Plaza Pública de Santiago.

La actividad incluirá un taller de pintacaras, manualidades con abalorios e hinchables. Las fiestas se prolongarán hasta el 26 de julio con nuevas propuestas culturales, musicales y vecinales en la zona alta de San Bartolomé de Tirajana.