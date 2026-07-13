Los 500 canarios que dieron voz a los indígenas

La España de 1976 era un hervidero en el que, con Franco recién traspuesto al otro mundo, se sucedían miles de huelgas y movilizaciones políticas y sociales de una esquina a otra del país, al punto que el sucesor del régimen, Arias Navarro, fue depuesto por el Rey Juan Carlos en el mes de julio a favor del algo más aperturista Adolfo Suárez, todo ello en un Estado embrionario en el que aún ni siquiera se había aprobado la constitución de los partidos políticos.

Es en ese contexto en el que un jueves 15 de julio se produce una más que revolucionaria manifestación en la ciudad de Gáldar, en la que no se reclamaba por más libertad, por democracia o por aumentos salariales, sino por la dignificación, preservación y difusión de los valores arqueológicos que encerraba Canarias toda, ejemplificado en el abandono del yacimiento arqueológico de El Agujero y La Guancha, primer BIC del archipiélago, clasificado así desde 1949, pero abandonado a su suerte como igual sucedía con el resto de los vestigios de las islas.

A aquella convocatoria, que contaba con el beneplácito del Gobernador Civil para su celebración, como destaca la prensa en su momento, acude medio millar de personas -tras una pancarta que rezaba Gáldar, por la historia y la cultura guanche-, y que recibían el aplauso del vecindario desde ventanas y balcones a lo largo de su itinerario.

La comitiva estaba presidida por el arqueólogo e historiador Celso Martín de Guzmán; y los artistas Pepe Dámaso y Jane Millares, y arrancó a las cinco de la tarde “en la entrada del pueblo”.

El déficit patriótico

Tras una hora de concentración se da lectura al Manifiesto de La Guancha 1976, en el que se exige “saldar un lamentable déficit patriótico, encubierto muchas veces tras una apatía secular”, para añadir que la cultura de las islas “no puede concebirse deslavazada del pasado, como tampoco sin proyección al futuro”, para pasar a advertir “que nadie se inhiba ante la exigencia histórica y social: pues son las fuerzas vivas, las instituciones que se precian de ser canarias, el poder y en definitiva sus hombres, a quienes exigimos y advertimos de su responsabilidad más allá de las consabidas disculpas burocráticas”, para rematar con la personificación del remitente: “es el pueblo canario quien, por fin, ha hablado. Y la voz del pueblo es nuestra voz”.

Mientras, un grupo de entusiastas de la comisión organizadora “estampaban pintaderas a golpe de tampón en camisetas, brazos y todo aquello que se ofreciera”, mientras se iniciaba el desfile con otra docena de pancartas: Lo primero, salvar El Agujero; La Guancha es galdense, no de los ingleses; o Tarán, tan tan, que viva Tamarán.

Tras cuatro kilómetros rian cuesta abajo hacia la costa y desde las calles del precioso centro histórico de Gáldar, arribaban a La Guancha, donde Celso Martín de Guzmán cerraba la peculiar concentración incidiendo en el abandono que sufría “la cultura guanche, y la necesidad imperiosa de rescatar el patrimonio histórico”, según la crónica del día siguiente en el periódico LA PROVINCIA.

La onda expansiva llegaba a La Aldea de San Nicolás, donde 16 firmantes denunciaban en un comunicado «la actitud pasiva y despreocupada de nuestros ciudadanos ante el hallazgo de restos guanches en la zona de Los Caserones» -ubicada en el litoral de aquel municipio.

«El comienzo»

Se prendía así una mecha que, en un mar de indiferencia general, trataba de frenar el deterioro creciente del patrimonio de los antiguos canarios, en el que las quejas por su estado incluía «la venta de una necrópolis en San Bartolomé de Tirajana, o la conversión de otros relevantes restos aborígenes en estercoleros». De ahí que, para el cronista de esa primera manifestación a favor del patrimonio arqueológico, fuera todo «un aldabonazo a la conciencia canaria. Lo de Gáldar», sentenciaba, «realmente ha sido solo un comienzo».

No le faltaba razón. Lento, pero con paso firme, Celso Martín de Guzmán, junto con otros especialistas como el también historiador Elías Serra Ráfols y Jorge Onrubia, profesor de Prehistoria de la Universidad de Castilla-La Mancha, lograron reconvertir el importantísimo yacimiento galdense de Cueva Pintada en museo y centro de interpretación de referencia nacional tras su inauguración el 26 de julio de 2006.

Mientras, a lo largo de estos años otros recintos, como El Cenobio de Valerón en Guía, o la Necrópolis del Maipés, en Agaete, por citar otros dos ejemplos de la comarca norte, han ido avanzando en protección, convertidos también en centros de interpretación y museísticos, y con un último añadido que es, precisamente, el de La Guancha, que estrena el pasado mes de mayo un flamante núcleo de interpretación tras una inversión de tres millones de euros.

Un grito de dignidad

En el acto de inauguración el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, se hacía eco de la visionaria manifestación, al recordar que «aquella movilización ciudadana de 1976 no fue únicamente una protesta. Fue un grito de dignidad. Fue una declaración de amor a nuestra historia”, para rematar que el nuevo centro de La Guancha y El Agujero “representa el cumplimiento de una deuda histórica con nuestros antepasados, con quienes lucharon por salvar este yacimiento y con las generaciones futuras”.

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Unas generaciones que podrán conocer aquellos hechos históricos de la mano de las jornadas organizadas por el Cabildo y el Ayuntamiento tituladas Manifiestos 1976-2026. La Guancha, Gáldar y El Hierro, que se ofrecen el 15, 16 y 18 de julio en el nuevo centro, y que pretenden convertirse «en punto de encuentro para recordar aquellos acontecimientos y reflexionar sobre el papel de la ciudadanía y del mundo de la cultura en la defensa del patrimonio canario». La programación comenzará este miércoles a las 18.00 horas, con la proyección del audiovisual titulado BIC Poblado y Necrópolis de La Guancha, y que dará paso a la conferencia de Ángeles Alemán Gómez, profesora titular de Historia del Arte de la ULPGC, en la que analizará los manifiestos de La Guancha y El Hierro y el contexto cultural en el que surgieron estos movimientos.