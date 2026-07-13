Alboroto Las Palmas acoge este viernes un concierto benéfico por Venezuela

Las Palmas de Gran Canaria vuelve la mirada, una vez más, hacia Venezuela, la octava isla. Este viernes 17 de julio, la sala Alboroto abre sus puertas a un cartel variado y solidario -Laura Márquez y Reynier Mariño, Uo X Crusly, Yet Garbey, Kilombo Improvisado y el Dj Set de No soy nadie- en el que los artistas compartirán escenario bajo un mismo propósito: recaudar fondos para las víctimas de los terremotos que sacudieron el país caribeño el pasado 24 de junio. El concierto, que arrancará a las 18.00 horas y se prolongará hasta las 22.30, inaugura Benefika Fest, un ciclo de citas benéficas que sus organizadoras, la directora creativa y mánager Mariana Souto y la artista Patri Viera, planean extender durante los próximos meses.

Las cifras de la tragedia, mientras tanto, siguen creciendo. Según los últimos datos oficiales, los terremotos han dejado ya 4.490 muertos y 16.740 heridos, con 19.583 personas alojadas en 108 campamentos transitorios habilitados principalmente en escuelas de Caracas y de los estados vecinos de Miranda y La Guaira, la región más golpeada por el desastre. El país ha registrado, además, 1.222 réplicas desde el sismo inicial. Se calcula que cerca de 18.000 personas han perdido ya su hogar, las autoridades estiman que la cifra podría escalar hasta las 25.000 a medida que avancen las inspecciones de los edificios que, sin haberse derrumbado, sufrieron daños estructurales.

Con lo ocurrido bien presente y mirando estas cifras, nació la idea del Benefika Fest: «Me escribe Patri Viera y me dice: mira, hemos tenido la idea de hacer un concierto benéfico», recuerda Souto. Lo que al principio se empezó a pergreñar como un plan modesto -«tanteando un sitio más pequeño»- acabó tomando forma en Alboroto, ya que el espacio respondió con total generosidad desde el primer contacto: «Se volcaron, desde el principio fue un sí. Pusieron todo a nuestra disposición: parte técnica, personal, espacio, camareros, plataforma para poder hacer la recaudación. Nos ayudaron a full», explica Souto.

Reynier Mariño y Laura Márquez. / LP/DLP

«Formato variado»

Con esta respuesta de brazos abiertos, la organización se repartió las tareas. Patri Viera se encargó de diseñar las dinámicas para que el evento no se quedara en un concierto al uso, además de buscar marcas colaboradoras, mientras que Souto gestionó la sala, al técnico de sonido y la contratación de los artistas.

Al cartel se sumaron, entre otros, Reynier Mariño -«cubano, conecta mucho con la causa», según Souto- y Laura Márquez, junto al grupo Kilombo Improvisado, el artista urbano Uo X Crusly, Yet Garbey y un cierre a cargo del Dj Set de No soy nadie, también cubano y con paso previo por la banda Aseres. «Nos hemos ido un poco por ahí para hacer un formato variado y captar la mayor cantidad de público posible», resume Souto, que define la cita como un «espacio sano» y de «formato familiar», pensado para que las familias puedan acudir con menores.

La entrada para esta cita musical solidaria tendrá un precio de 12 euros e incluirá un picoteo. La totalidad de lo recaudado en taquilla se destinará íntegramente a la donación. Entre actuación y actuación, la organización prevé además algún sorteo -como una «cajita sorpresa»- y no descarta incorporar algún showroom de marcas colaboradoras, así como sumar a última hora a artistas plásticos u otros creadores que quieran participar en directo.

El artista urbano Uo X Crusly. / LP/DLP

¿Cómo llegará el dinero a Venezuela?

El mecanismo de la donación se canalizará a través de la Asociación Unión Canario Venezolana. Alboroto gestionará la recaudación mediante una plataforma propia y, con el correspondiente documento de donación, transferirá los fondos a la asociación, que cuenta con una cuenta bancaria española.

Será después la propia asociación la que decida el destino final de las ayudas, en contacto directo con personas sobre el terreno que conocen las necesidades cambiantes del país. «Está habiendo mucho control por parte del Gobierno de Venezuela. Todos los días cambian las necesidades que tienen, ya pasó la parte más inmediata», explica Souto. «Hay días que hace falta un tipo de medicina en particular, otro día agua, camas… y otro día lo que hizo falta fueron las bolsas para los cadáveres», añade.

Precisamente por esa naturaleza cambiante de la emergencia, las organizadoras han decidido que este viernes sea solo el primer paso de un compromiso más largo. «Al final es una causa a largo plazo. Todo el mundo reacciona por la tendencia, en el momento en el que está en el pico, pero una catástrofe de ese calibre, en un país tan poco preparado, hace falta que la ayuda sea extendida en el tiempo, de forma gradual», reflexiona Souto. Con esa idea, ya preparan un segundo concierto en agosto y un tercero en septiembre, con la colaboración confirmada de Canarias en Vivo y Bodega Los Lirios. Patri Viera ha creado ya un perfil específico bajo el nombre de Benefika Fest para dar continuidad a esta serie de citas solidarias.