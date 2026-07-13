El Gobierno respalda los actos por el centenario del Pleito de La Aldea

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás continúa dando pasos en la organización de los actos conmemorativos del Centenario del fin del Pleito de La Aldea con una reunión institucional mantenida este lunes entre el alcalde del municipio, Pedro Suárez, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. Al encuentro también asistieron el concejal de Cultura, Víctor Juan Hernández, y la concejala de Patrimonio Histórico, Ingrid Navarro.

Durante la reunión, el alcalde trasladó al presidente del Ejecutivo autonómico la primera invitación institucional dada al líder autonómico para que participe en los actos centrales del centenario, cuya programación culminará en febrero de 2027, coincidiendo con las fechas que marcaron el desenlace del histórico conflicto por la propiedad de la tierra y el agua que enfrentó durante más de tres siglos a los vecinos y vecinas de La Aldea con diferentes terratenientes, siendo los marqueses de Villanueva los más representativos.

La conmemoración forma parte de un itinerario histórico y cultural impulsado por el Ayuntamiento desde 2024 y que concluirá entonces, cuando se cumplen cien años de la visita del entonces ministro de Gracia y Justicia, Galo Ponte y Escartín. Aquella visita resultó decisiva para resolver el conflicto mediante la modificación de la Ley Hipotecaria, permitiendo que la propiedad de las tierras pasara finalmente a manos de los aldeanos y aldeanas; un episodio que se cerró en marzo de 1927 con la publicación del correspondiente decreto ley.

“Esta ha sido la primera invitación oficial que realizamos al presidente del Gobierno de Canarias para que participe en unos actos que trascienden el ámbito municipal y que representan un episodio fundamental de la historia de Canarias”, aseguró el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, añadiendo que “el fin del Pleito no solo resolvió una reivindicación histórica, sino que forjó el carácter, la identidad y el espíritu de lucha de generaciones de aldeanos y aldeanas”.

Durante el encuentro también se abordaron distintos asuntos de interés para el municipio, entre ellos la evolución de las obras de la carretera Agaete-La Aldea. En este sentido, el alcalde trasladó al consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, la importancia de que los plazos previstos permitan culminar el tramo entre Faneque y Agaete coincidiendo con la celebración del centenario.

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“Sería especialmente significativo que la finalización del tramo entre Faneque y Agaete coincidiera con el Centenario del fin del Pleito, ya que la mejora de las comunicaciones responde precisamente a una reivindicación histórica de nuestro pueblo vinculada a la seguridad y al desarrollo de La Aldea. Sería un hito que conectaría nuestro pasado con el presente y el futuro del municipio", destacó el primer edil.