Arrancan las negociaciones del Cabildo de Gran Canaria con las constructoras para la reforma del estadio: «Estudiaremos rebajar algunas de sus pretensiones»

El Cabildo de Gran Canaria iniciará un procedimiento de negociación con empresas solventes para adjudicar directamente las obras de reforma del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de 2030 y, además, se reunirá con el equipo redactor del proyecto para estudiar la posibilidad de rebajar algunas de sus pretensiones y facilitar así la adjudicación. Esta decisión se produce después de que la licitación quedara desierta, ya que las constructoras consideran que el presupuesto previsto está aproximadamente un 40 % por debajo del precio real de mercado. Según las empresas, el coste de las obras rondaría los 220 millones de euros, frente a los 174 millones por los que salió a concurso. En estas condiciones, la ejecución del proyecto les generaría pérdidas y las obligaría a financiar parte de los trabajos.

Las declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se producen después de que este lunes se reuniera el equipo de Gobierno insular para analizar las alternativas disponibles y determinar cómo adjudicar cuanto antes las obras, ya que aunque el Mundial se celebrará en 2030, la reforma del estadio deberá estar finalizada en 2029. «En el proceso de licitación de las obras del estadio ha surgido una dificultad que estamos afrontando con firmeza», explicó Morales tras la reunión.

«Suicidio absoluto»

No obstante, el presidente ya había señalado la semana pasada que una de las principales vías para desbloquear el proyecto era recurrir a un procedimiento negociado con las constructoras y tras el encuentro celebrado este lunes por la mañana, confirmó que este será finalmente el primer paso. «Vamos a iniciar un proceso de negociación con varias empresas de reconocida solvencia para analizar la situación y estudiar la posibilidad de adjudicar directamente la obra», recalcó Morales.

No obstante, las constructoras ya habían advertido de que recurrir a este procedimiento supondría un «suicidio absoluto» y defendían como opción más adecuada una revisión del presupuesto del proyecto o del coste de los materiales, seguida de la convocatoria de un nuevo concurso. Ante este escenario, el Cabildo de Gran Canaria anunció también este lunes que se reunirá con el equipo redactor del proyecto para estudiar «si es posible» rebajar algunas de sus pretensiones y «hacer más fácil la adjudicación de la propuesta», señaló Morales.

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