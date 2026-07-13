Un bocadillo de calamares con toque canario se convierte en éxito cerca del aeropuerto de Gran Canaria

Hablar de un bocadillo de calamares suele llevar la imaginación hasta Madrid. Durante décadas, este sencillo bocata se ha convertido en uno de los grandes iconos de la gastronomía de la capital. Sin embargo, a más de 1.800 kilómetros de allí, en un pequeño bar de Ojos de Garza, hay una versión que cada vez suma más adeptos entre vecinos, viajeros y amantes del buen comer.

No lleva una receta tradicional al uso. Su secreto está precisamente en darle una vuelta a un clásico. En el Bar Dos Hermanos, el bocadillo combina calamares rebozados, papas fritas, ensalada de col y alioli, una mezcla que ha convertido este establecimiento en una parada casi obligatoria para quienes pasan por la zona. Todo ello por 7,50 euros.

Un clásico reinventado con sabor canario

Aunque los calamares fritos se asocian históricamente a la cocina andaluza, fue Madrid la ciudad que popularizó el bocadillo de calamares. La falta de costa hacía que el pescado llegara conservado y el rebozado se convirtiera en la mejor forma de mantener su textura y potenciar su sabor, hasta transformar este sencillo bocata en uno de los más famosos de España.

En Gran Canaria, el Bar Dos Hermanos ha sabido reinterpretar esa tradición con una propuesta propia, incorporando ingredientes que le aportan una personalidad diferente y que han conquistado a una clientela fiel.

Una parada antes de la playa..o del avión

El establecimiento se encuentra en la calle Bravo Murillo, 28, en Ojos de Garza, una ubicación estratégica a escasos minutos del Aeropuerto de Gran Canaria.

Muchos clientes aprovechan para hacer una parada antes de coger un vuelo, mientras que otros llegan después de una jornada de playa en la costa de Telde. La combinación entre ubicación, rapidez y una receta diferente ha convertido al local en uno de esos lugares que pasan de boca en boca.

Mucho más que un bocadillo

Aunque el bocadillo de calamares se ha convertido en el plato estrella, el Bar Dos Hermanos mantiene la esencia de los bares de toda la vida. Su carta incluye otros bocadillos elaborados con recetas propias, además de platos combinados y cocina tradicional que conservan el ambiente familiar que caracteriza al establecimiento desde hace años.

El local abre de lunes a viernes de 08.00 a 16.00 horas y de 19.30 a 22.00 horas, mientras que los sábados lo hace de 09.00 a 16.00 horas. Los domingos permanece cerrado.