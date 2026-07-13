El Cabildo de Gran Canaria baraja tres vías para reactivar la reforma del Estadio de Gran Canaria para 2030

El Cabildo de Gran Canaria estudia tres alternativas para desbloquear la reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria después de que el concurso público quedara desierto. El presidente insular, Antonio Morales, y el consejero de Deportes, Aridany Romero, dirigieron una reunión técnica con responsables del Instituto Insular de Deportes y de los servicios de Intervención y Contratación.

La institución insular considera viables las tres opciones que permite la legislación: negociar con varias empresas de reconocida solvencia, revisar técnicamente el proyecto junto al estudio de arquitectura L35 o convocar una nueva licitación. El objetivo consiste en ejecutar La Nube y adaptar el recinto a las exigencias del Mundial de 2030.

Negociación con empresas constructoras

El primer camino pasa por abrir conversaciones con distintas compañías capaces de asumir una obra de esta complejidad. Los técnicos del Cabildo analizarán las condiciones económicas, los plazos y la capacidad de ejecución antes de decidir si esta fórmula permite continuar con el proyecto.

Esta vía surge después de que ninguna empresa presentara una oferta válida al procedimiento anterior. El resultado obliga a la administración insular a revisar las condiciones del contrato, aunque no supone la cancelación de la reforma. Aridany Romero definió la situación como “simplemente una pausa en este procedimiento”.

Revisión técnica del proyecto La Nube

El Cabildo también contactará con L35, estudio ganador del concurso internacional de arquitectura, para estudiar ajustes que reduzcan la dificultad constructiva. La institución pretende mantener los elementos principales del diseño y, al mismo tiempo, facilitar la ejecución de las obras.

La revisión puede afectar a soluciones técnicas, materiales o fases de construcción, siempre dentro de los límites legales y del concepto aprobado. El Gobierno insular sostiene que el futuro estadio debe conservar su carácter innovador y funcionar como una instalación deportiva de referencia nacional y europea.

Una nueva licitación sigue sobre la mesa

La tercera posibilidad consiste en convocar otro concurso público con condiciones revisadas. Esta opción permitiría adaptar el presupuesto, los plazos o las exigencias técnicas a la situación del mercado, aunque obligaría a iniciar otro procedimiento administrativo.

El Cabildo deberá comparar las tres alternativas antes de seleccionar la fórmula con mayores garantías jurídicas, económicas y técnicas. La decisión también dependerá del calendario disponible para terminar la reforma antes del campeonato internacional.

La prioridad es tener un nuevo Estadio para la Isla y que sea sede del Mundial 2030 Antonio Morales — Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Gran Canaria figura entre las once sedes españolas propuestas para el Mundial de fútbol de 2030 desde julio de 2024. En diciembre de ese año, la FIFA adjudicó la organización del torneo a la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos.

Antonio Morales defendió la continuidad del proyecto y situó como prioridad “tener un nuevo Estadio para la isla y que sea sede del Mundial 2030”. El presidente recordó que la propuesta grancanaria superó los requisitos técnicos exigidos para entrar en el listado de sedes españolas.

El Cabildo mantiene el compromiso con el estadio

Aridany Romero señaló que el Cabildo mantiene su compromiso con una instalación que considera relevante para la actividad económica y deportiva de la isla. “El Cabildo sigue firmemente comprometido con crear esta gran instalación tractora de la economía”, afirmó.

El consejero añadió que los servicios insulares estudian las medidas previstas en la Ley de Contratos del Sector Público. La institución centrará ahora sus esfuerzos en definir una solución que permita reactivar las obras, conservar la sede mundialista y reducir el riesgo de otro procedimiento sin ofertas.