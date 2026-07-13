Un cambio de suelo da paso a un edificio emblemático en pleno Vecindario

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha formalizado un protocolo de actuación con la empresa Disa Red de Servicios Petrolíferos que activa la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) - ahora en tramitación- con un doble objetivo: reordenar un enclave estratégico en pleno centro de Vecindario y facilitar el traslado del suelo donde estaba la antigua gasolinera en la Avenida de Canarias a terrenos industriales en Doctoral. Con ello prevé construir un edificio emblemático para el municipio.

El acuerdo, suscrito por el alcalde Francisco José García y representantes de la compañía, establece las bases para una futura permuta de suelos. Disa cederá al Ayuntamiento dos parcelas de su propiedad con una superficie conjunta de más de 2.200 metros cuadrados -ubicada la zona centro del área peatonal- a cambio de obtener una parcela municipal en el polígono industrial de Doctoral.

La iniciativa se enmarca dentro del nuevo Plan General de Ordenación que está actualmente en tramitación

El documento firmado no tiene carácter vinculante y se define como una declaración de intenciones que fija un marco de colaboración entre ambas partes. Su desarrollo efectivo dependerá de la tramitación urbanística y de la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación.

Con esta operación, Santa Lucía avanza en la reconfiguración de su núcleo urbano y en la reorganización de usos, alineando el desarrollo del municipio con criterios de centralidad, funcionalidad y mejora del espacio público.

Edificio emblemático

El objetivo del Ayuntamiento es destinar este espacio estratégico, que conecta con la zona peatonal, la calle Colón y la calle Primero de Mayo, a la creación de un equipamiento público. Aunque el diseño definitivo se concretará dentro del Plan General de Ordenación, se prevé el estudio de un edificio emblemático que permita acercar los servicios administrativos al centro del municipio. Por el momento, esta es la única estación de servicio contemplada en los planes de traslado, sumándose a la retirada de otra gasolinera que ya se realizó hace años en el cruce de Sardina.

El objetivo es destinar este espacio estratégico a un inmueble para acercar los servicios administrativos al centro

Francisco García explica que el concepto de presidir esta parcela estratégica con una obra emblemática se centrará en dos ejes principales. Por un lado, un diseño arquitectónico innovador, para el que se buscarán líneas vanguardistas que rompan con la estética tradicional de la zona, otorgándole una identidad visual potente al centro urbano. Y por otro, aumentar la altura de dicho edifico, ya que el planeamiento urbanístico estudia otorgar una edificabilidad notable en vertical, permitiendo que el inmueble destaque en el entorno de la zona peatonal de la Avenida de Canarias. De hecho, durante la tramitación del PGO se contempla la idea de permitir más altura en los edificios para crear más vivienda sin consumir más suelo.

«Cuando hablamos de un edificio emblemático, nos referimos a un impacto directo en el diseño, la altura y la presencia de la estructura. Queremos que sea un hito urbano para Santa Lucía», asegura el alcalde. Este nuevo espacio no solo podría concentrar dependencias y servicios administrativos para acercarlos a la ciudadanía, sino que aspira a convertirse en el nuevo icono visual del centro del principal núcleo urbano del municipio que actúe como foco de actividad y revitalización urbana.

Objetivos del nuevo PGO

Esta iniciativa estaría en el marco del nuevo Plan General de Ordenación. Entre otras propuestas recogidas para el desarrollo del municipio de cara al futuro, y que aún no son definitivas ya que el plan está en tramitación, destacan el impulso de parcelas específicas que permitan la creación de nuevas bolsas de suelo para la construcción de vivienda pública y de promoción privada, así como el desarrollo de nuevas actividades económicas en áreas industriales, como el polígono industrial de Doctoral, que está parado desde hace más de dos décadas. El potenciamiento de la zona de costa del municipio y mantener el arraigo de los habitantes en las zonas del interior del municipio es otra de las prioridades que contempla el PGO.