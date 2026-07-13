Un canario conquista el mercado con gafas asequibles, diseños atrevidos y lentes para dormir mejor

En Canarias, donde el sol forma parte de la vida cotidiana durante prácticamente todo el año, las gafas de sol han dejado de ser únicamente un complemento estético. También son una necesidad, una herramienta de protección y, cada vez más, una forma de expresar la personalidad. Bajo esa idea nació MIKAS Eyewear, una marca canaria que lleva nueve años creciendo dentro del sector y que ha logrado convertir un accesorio imprescindible en un negocio con identidad propia.

Su creador tenía claro que quería desarrollar un proyecto relacionado con el mundo de la moda, aunque inicialmente descartó adentrarse en el complejo mercado textil. “No me veía capacitado ni preparado en ese momento para meterme en el mundo del textil”, reconoce. Las gafas de sol aparecieron entonces como el complemento perfecto: un producto vinculado a las tendencias, con posibilidades creativas y especialmente adecuado para un territorio como Canarias.

“Seguimos en Canarias y uno de los accesorios imprescindibles es la gafa de sol. El mundo de la moda y un accesorio imprescindible eran el complemento perfecto para trabajarlo, venderlo y llevarlo al mundo”, explica.

Una marca nacida bajo el sol de Canarias

Antes de crear MIKAS Eyewear, su impulsor ya trabajaba con accesorios y productos vinculados a la moda. Sin embargo, fue hace nueve años cuando decidió centrarse en las gafas y construir una marca especializada.

El tiempo ha demostrado que existía un espacio para una propuesta de estas características. El clima de las Islas permite comercializar gafas durante los doce meses del año y mantener un volumen de ventas que sería más difícil alcanzar en otros mercados estacionales.

“Al final aquí se venden las gafas de sol todo el año y tenemos un volumen de venta bastante alto. Podemos vivir de las gafas de sol”, asegura el empresario, aunque admite que, como ocurre con cualquier firma nueva, los comienzos obligaron a trabajar con márgenes muy ajustados.

Actualmente, MIKAS Eyewear dispone de dos puntos físicos en Gran Canaria. Uno se encuentra en Vegueta y el segundo nació inicialmente como un establecimiento temporal. “Era un pop-up de dos meses y ya llevamos un año y medio”, señala, satisfecho por la acogida de los clientes.

Gafas de moda por menos de 50 euros

Una de las claves del proyecto es ofrecer una amplia variedad de diseños a un precio accesible. La mayoría de los modelos se sitúan entre los 40 y los 50 euros, una gama que permite al consumidor experimentar con diferentes formas, colores y estilos sin realizar una inversión demasiado elevada.

La marca también ha convertido las promociones por la compra de dos gafas en uno de sus principales sellos comerciales. El objetivo es que los clientes puedan contar con diferentes modelos y adaptarlos a cada ocasión.

“Ya queremos tener más de un par de gafas porque para cada look queremos tener una gafa de sol”, explica el creador de la firma, que ha observado una evolución importante en la forma en la que el público canario valora este complemento.

Esa variedad permite, además, animar especialmente a los hombres a salir de los diseños más tradicionales. “A nivel general, el chico arriesga menos”, reconoce. No obstante, desde las tiendas intentan que los clientes abandonen su zona de confort y prueben monturas distintas. “Una vez que se atreven a probarse algo diferente, generalmente suele gustar”.

La gama de precios facilita esa experimentación. No es lo mismo asumir el riesgo de comprar una montura llamativa por menos de 50 euros que hacerlo con un producto de lujo cuyo precio puede multiplicarse varias veces.

Lentes amarillas y rojas para combatir la luz azul

Más allá de la moda, MIKAS Eyewear también ha incorporado gafas con lentes amarillas y rojas, un producto cada vez más demandado por los consumidores preocupados por la exposición continua a pantallas y luces LED.

“Estamos invadidos por luz azul”, señala el empresario. Estas gafas están concebidas para filtrar parte de la luz emitida por teléfonos móviles, ordenadores, televisores y sistemas de iluminación artificial.

Las lentes amarillas están pensadas principalmente para su utilización durante el día, especialmente en oficinas, comercios y espacios con abundante iluminación artificial. Según explica el fundador de la marca, su uso puede ayudar a reducir la fatiga visual provocada por la exposición prolongada a dispositivos electrónicos.

Las lentes rojas, por su parte, están destinadas a las horas previas al descanso nocturno. “Bloquean el 100% de la luz azul. Entras en un estado de reposo antes de ir a dormir y llegas mejor al sueño”, afirma.

El producto ha tenido una gran acogida entre sus clientes. MIKAS Eyewear asegura ser actualmente el único punto de venta físico en Canarias donde estos modelos pueden encontrarse directamente en tienda, frente a una oferta que suele concentrarse en plataformas de comercio electrónico.

“Cada vez que vienen las agotamos. Tenemos el feedback de muchísima gente que las ha probado y están supercontentos con ellas”, destaca.

Una firma canaria que atrae también a rostros conocidos

La expansión de la marca ha llevado sus modelos hasta diferentes personalidades conocidas del Archipiélago. Aunque su fundador evita convertir esa presencia en el centro de la estrategia comercial, reconoce que numerosos rostros populares han elegido sus gafas.

Entre los nombres que menciona se encuentran Cecilia, Marta y Abraham, además de otras figuras del panorama social y digital canario.

Nueve años después de su nacimiento, MIKAS Eyewear continúa apostando por una fórmula basada en la cercanía, los precios accesibles, la renovación constante de diseños y la incorporación de productos vinculados al bienestar. Una marca surgida en Canarias que ha encontrado en el sol, la moda y la personalidad de sus clientes los ingredientes para consolidar su proyecto.