Coalición Canaria respalda a Clavijo como candidato a la Presidencia de Canarias para 2027

Coalición Canaria Gran Canaria ha respaldado por unanimidad la candidatura de Fernando Clavijo a la Presidencia de Canarias en las elecciones autonómicas de 2027. El acuerdo fue adoptado este lunes durante una reunión del Consejo Político Insular, presidida por el secretario general de la organización en la isla, Pablo Rodríguez.

Durante el encuentro, Clavijo presentó ante los órganos insulares del partido su propuesta para volver a encabezar el proyecto nacionalista. El actual secretario general nacional defendió la continuidad del trabajo desarrollado durante la presente legislatura y apostó por consolidar un modelo político centrado en la defensa de los intereses del Archipiélago.

La organización de Gran Canaria se suma así a otras estructuras insulares de Coalición Canaria que ya han mostrado su apoyo a la candidatura de Clavijo para liderar nuevamente la formación en los comicios autonómicos.

Continuidad del proyecto nacionalista

En su intervención, Fernando Clavijo aseguró que afronta la candidatura con la intención de dar continuidad a un proyecto que considera estable y con margen para seguir desarrollándose. El dirigente nacionalista situó entre los principales retos de Canarias el acceso a la vivienda, el crecimiento demográfico, la sanidad y la mejora de los servicios públicos.

Celebración del Consejo Político de CC este lunes. / LP/DLP

Clavijo señaló que la formación pretende mantener una agenda política definida desde las Islas y reforzar la capacidad de decisión de Canarias frente al Estado. Según explicó, uno de los objetivos será continuar reclamando los recursos y competencias que, a juicio del partido, corresponden al Archipiélago.

El candidato defendió que las políticas públicas deben responder a las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía y sostuvo que el próximo ciclo político exigirá mantener una posición firme en la negociación con el Gobierno central.

Respaldo de la organización insular

El secretario general de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez, trasladó el apoyo de la dirección insular y afirmó que Clavijo representa el liderazgo que, a su juicio, necesita Canarias para afrontar los próximos años.

Rodríguez destacó la experiencia de Clavijo al frente del Ejecutivo autonómico, su conocimiento de la realidad de las Islas y su defensa de los intereses del Archipiélago. También consideró que su candidatura ofrece continuidad a un proyecto nacionalista que pretende reforzar su presencia en Gran Canaria y en el conjunto de Canarias.

El dirigente insular sostuvo que la formación llega al próximo periodo electoral con una estructura fortalecida y preparada para ampliar su respaldo social. En este sentido, apuntó que uno de los objetivos de la organización será consolidar su implantación en la isla y aumentar su representación en las instituciones.

Preparación del ciclo electoral de 2027

El apoyo del Consejo Político Insular supone un nuevo paso en el proceso interno de Coalición Canaria para definir su candidatura a la Presidencia del Gobierno autonómico. La formación deberá completar ahora los procedimientos previstos por sus órganos antes de formalizar definitivamente la propuesta electoral.

La candidatura de Clavijo se plantea en un escenario en el que Coalición Canaria pretende presentar la defensa de los intereses del Archipiélago como uno de sus principales ejes políticos. La vivienda, la presión sobre los servicios públicos, la sanidad y las relaciones con el Estado figuran entre los asuntos que el secretario general nacional ha señalado como prioritarios.

Desde la organización insular consideran que la continuidad de Clavijo permitiría mantener una línea política reconocible y reforzar la capacidad negociadora de Canarias. El respaldo unánime de CC Gran Canaria se incorpora de esta forma a los apoyos expresados por otras agrupaciones insulares del partido.

La formación afrontará los próximos meses con el objetivo de definir sus equipos, programa y estrategia territorial para las elecciones autonómicas de 2027, mientras continúa ampliando los respaldos internos a la candidatura de Fernando Clavijo.