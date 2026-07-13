Un estudio en Gran Canaria avala una lente que corrige miopía y presbicia sin sustituir el cristalino

Corregir al mismo tiempo la miopía y la presbicia sin sustituir el cristalino continúa siendo uno de los grandes retos de la cirugía ocular. Un estudio liderado por Miranza Clínica Pérez Silguero, en Las Palmas de Gran Canaria, concluye que las denominadas lentes fáquicas implantables difractivas (IPCL) ofrecen buenos resultados visuales y permiten reducir la dependencia de gafas o lentillas incluso dos años después de la cirugía.

La investigación, publicada en la revista científica MDPI, analiza la evolución de pacientes con miopía y presbicia intervenidos en ambos ojos y confirma que mantienen una visión estable tanto de lejos como a distancias intermedias y de cerca, sin detectarse complicaciones relevantes asociadas a este tipo de tratamiento. El trabajo ha sido desarrollado por los investigadores David Pérez-Silguero, Miguel Ángel Pérez-Silguero, Pablo Encinas-Pisa, María Mayoral-Álvarez, Alonso Verbo Gil, Sara Pérez-Silguero Jiménez e Inmaculada Bernal-Blasco.

Una alternativa para quienes no pueden someterse a otras técnicas

No todos los pacientes con miopía y presbicia son candidatos a las mismas soluciones quirúrgicas. Mientras algunas personas pueden corregir ambos problemas mediante cirugía sobre la córnea o sustituyendo el cristalino por lentes multifocales, otras necesitan alternativas que permitan conservar la lente natural del ojo.

En estos casos, las denominadas lentes IPCL se implantan por delante del cristalino, sin reemplazarlo, lo que permite corregir simultáneamente la miopía y la presbicia manteniendo intacta la estructura natural del ojo. Según el estudio, los pacientes conservaron una visión funcional para actividades cotidianas como conducir, trabajar frente al ordenador o leer, reduciendo además la necesidad de utilizar gafas o lentes de contacto.

Buenos resultados dos años después

Entre las principales conclusiones destaca que, transcurridos dos años desde la intervención, los pacientes mantienen una buena capacidad visual y una correcta adaptación de la lente dentro del ojo. El seguimiento no detectó complicaciones relevantes relacionadas con la cirugía, como la aparición de cataratas, alteraciones en la córnea o desplazamientos de la lente implantada.

La satisfacción de los pacientes también fue elevada. El estudio refleja una puntuación media de 3,7 sobre 4 en el cuestionario internacional Catquest-9SF, empleado para evaluar la calidad visual percibida tras este tipo de intervenciones. Además, los participantes señalaron una baja frecuencia de molestias visuales, como halos o deslumbramientos, a pesar del diseño difractivo de estas lentes.

Canarias, un entorno especialmente exigente para la visión

Uno de los aspectos diferenciales del trabajo es que no se limita a analizar los resultados en un entorno de investigación controlado, sino que estudia la evolución de los pacientes en condiciones reales de práctica clínica. Los investigadores tuvieron en cuenta factores propios de Canarias, como la elevada radiación solar, la presencia de aerosoles marinos y los episodios de calima, circunstancias que pueden influir en la percepción visual. Pese a ello, los pacientes mantuvieron una evolución estable durante todo el periodo de seguimiento.

Los autores consideran que estos resultados refuerzan el potencial de las lentes IPCL como una alternativa eficaz para personas con miopía y presbicia que desean reducir su dependencia de gafas o lentillas sin necesidad de sustituir el cristalino natural. No obstante, subrayan la conveniencia de ampliar la investigación con un mayor número de pacientes y periodos de seguimiento más prolongados para conocer con mayor precisión el comportamiento de estas lentes a largo plazo.