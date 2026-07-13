Fotógrafo de la transición política, social y económica de Maspalomas

Juan Agustín Franco López nació el 16 de julio de 1936, por lo que, en pocos días, habría cumplido noventa años; y la casualidad hace que, precisamente hoy, 13 de julio, se cumplan 71 años del fallecimiento de su padre, Pedro Franco Rodríguez, emigrante que, retornado de Cuba, trabajó como encargado en las fincas de ‘Hijos de Bruno Naranjo’. Sin embargo, la vida de Juan Franco quedó ligada a Maspalomas, destino al que se trasladó la familia para hacerse cargo de las tierras que cultivaban ‘los Franco’ como medianeros del Condado de la Vega Grande.

Al tener su padre una edad avanzada, asumió desde joven importantes responsabilidades familiares y agrícolas, apoyado por su madre -Josefita López- y sus hermanas. El destino cambió cuando cayó en sus manos un folleto de los cursos por correspondencia AFHA con el reclamo: «Fotografía: una afición que da dinero». Decidió matricularse y aquel gesto marcaría el inicio de su definitiva trayectoria profesional.

Fundó la empresa Foto Franco y abandonó definitivamente las labores agrícolas para convertirse en el primer fotógrafo profesional de Maspalomas y uno de los pocos de todo el sur de Gran Canaria.

En abril de 1963 pasó a ser oficialmente un contribuyente municipal por la apertura de una industria fotográfica y en 1969 obtuvo del Gobierno Civil la autorización para ejercer como fotógrafo ambulante.

Primero en bicicleta y después en motocicleta, recorrió los pueblos aledaños fotografiando la vida cotidiana: jóvenes a la salida de misa, paseos dominicales, bailes en las sociedades recreativas y celebraciones familiares como bautizos, comuniones y bodas.

El inicio de la zona turística multiplicó su actividad; en 1964 cubrió la inauguración del restaurante La Rotonda y a continuación trabajó para establecimientos emblemáticos como El Abanico y Maspalomas, y los hoteles Folías, Costa Canaria, Maspalomas Oasis, etcétera. Además, por encargo de promotores y constructoras, realizó el seguimiento fotográfico de numerosas edificaciones, dejando un valioso testimonio gráfico de la transformación de Maspalomas.

Como reconocimiento a su labor, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana lo nombró en agosto de 1970 teniente de alcalde por Maspalomas (figura reconocida entonces como ‘alcalde de barrio’) y en febrero de 1973 le contrataron como fotógrafo oficial del municipio.

Gracias a esta condición cubrió visitas institucionales de gran relevancia, entre ellas las de los príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía; los reyes de Suecia durante su visita privada de 1985; así como numerosos ministros, autoridades y jefes de Estado y artistas como Lola Flores o Julio Iglesias, entre otros.

Sus trabajos fueron publicados en toda la prensa local de la época: Hoja del Lunes, Diario de Las Palmas, La Provincia, El Eco de Canarias y Canarias7, y con un programa llamado ‘Recuerdos y Vivencias’, recorrió también las televisiones locales de entonces.

Nos hacemos eco de la reflexión de Elsa Jiménez, su esposa, compañera y amiga: «No había cosa que le entusiasmara más a Juan que hablar de la Maspalomas antigua y de sus hombres y mujeres».

Al jubilarse, realizó cesiones documentales y gráficas de su valioso archivo a la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria -Fedac-, a la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que lo aceptó por acuerdo plenario de enero de 2006, mediante el cual la institución se comprometía a custodiarlo, salvaguardarlo y ponerlo a disposición de los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, como era su deseo.

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Día llegará en que generaciones futuras sabrán que en Maspalomas existió la labranza, la pesca, el pastoreo, los tomateros, los primeros hoteles o las transformaciones urbanísticas porque Juan Franco estuvo allí para fotografiarlo.