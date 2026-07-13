La gasolina más barata en Las Palmas este lunes 13 de julio: dónde repostar

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Antigua, en la isla de Fuerteventura. Allí, la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, tiene el gasoil a 1,259€ el litro. En Antigua, Fuerteventura, la estación de servicio PLENERGY, CALLE REAL, 22, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,259€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

Hoy, lunes 13 de julio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Telde, en la estación de servicio OCÉANO, Calle Alegría 2, donde la Gasolina 95 está a 1,222€ el litro. La estación PLENERGY de Ingenio en la isla de Gran Canaria, AVENIDA CARLOS V, 109, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,225€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy lunes 13 de julio, está en Telde, Calle Alegría 2, en la estación OCÉANO, donde está a 1,222€ el litro. La otra opción está en Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, a 1,225€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Telde, en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde el diésel está a 1,275€ el litro. La segunda mejor opción está en Ingenio, a 1,279€ el litro en PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,349€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la CANARY OIL, que está a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La estación de DISA AEROPUERTO en Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,415€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,449€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio SPL de Tías en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7 tiene un precio de 1,354€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, lunes 13 de julio, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,315€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,315€.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera FV-1 km 2 de Puerto del Rosario a 1,419€ el litro.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,259€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,259€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,259€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,259€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 1,280€ el litro. La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,299€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, en CALLE ARRECIFE, 33, donde está a 1,269€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Avenida Escaleritas 112, en la estación H2EXAGON ESCALERITAS que tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,369€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde está a 1,222€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,275€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,285€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [13/07/2026 8:03:42]