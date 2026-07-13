“Lo que no gestione la sociedad, lo gestionarán los incendios”: la advertencia de los expertos forestales

La gestión del territorio vuelve a situarse en el centro del debate sobre los incendios forestales. El director de Medi XXI, el ingeniero forestal Ferrán Dalmau, advierte de que la naturaleza solo conoce tres formas de gestionar la vegetación: la pudrición, los herbívoros y la combustión. Y, en la actualidad, dos de ellas han sido acotadas o eliminadas de muchos ecosistemas.

Por eso, resume, “lo que no gestione la sociedad, lo gestionarán los incendios”. Dalmau insiste en que la primera recomendación ante cualquier emergencia es seguir siempre las indicaciones de las autoridades. Sin embargo, subraya que, si el fuego ya se ha echado encima y no existen instrucciones claras de evacuación, confinarse puede ser más seguro que salir de forma improvisada.

Evacuar sin conocer la meteorología, el tipo de vegetación, el viento o el comportamiento del fuego en una ladera puede ser una decisión peligrosa. Por el contrario, cuando las autoridades ordenan evacuar, la salida debe hacerse de inmediato. “Evacuar tarde y mal es la causa de muchas muertes en incendios”, advierte Medi XXI.

Confinarse o evacuar: una decisión clave

La entidad recuerda que la prevención, la extinción, la comunicación y la pedagogía deben empezar en invierno, no cuando el incendio ya está activo. Sin entornos gestionados, las llamas pueden llegar a las viviendas; y sin información previa, la población puede entrar en pánico en lugar de detenerse unos segundos a pensar y actuar con criterio.

Según Dalmau, por regla general, el confinamiento resulta más seguro que evacuar tarde porque las viviendas reducen la exposición al humo, que puede matar antes que las llamas, y protegen frente a la radiación mucho más que estar en el exterior.

Las casas ofrecen más protección que permanecer al aire libre o en un vehículo. También puede ser más seguro quedarse dentro de un coche en un casco urbano sin vegetación que hacerlo en campo abierto, aunque la mejor opción, si existe, es una edificación preparada.

¿Qué hacer si el fuego sorprende en el exterior?

Si una persona es sorprendida por el incendio en el exterior, especialmente en una ladera, la prioridad es salir del humo y de la trayectoria del fuego. Medi XXI recomienda huir hacia los lados del avance de las llamas, ya que la velocidad de los incendios aumenta de forma notable en las pendientes.

El fuego desciende más lentamente, pero puede subir laderas a gran velocidad incluso sin viento, porque las llamas secan la vegetación situada por encima y favorecen una combustión más eficaz.

Una vez fuera del camino del incendio, una casa, una rotonda sin vegetación o una cueva pueden servir como refugios de fortuna.

Medi XXI es una entidad de gestión forestal catalogada Pyme Innovadora por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Medi XXI

Una responsabilidad pública y privada

Dalmau defiende que el reto de los incendios forestales y la protección de vidas humanas requiere una combinación de gestión pública y privada.

Por un lado, las administraciones deben gestionar la masa forestal pública. Medi XXI recuerda que la Fundación Pau Costa recomienda actuar al menos sobre el 1% del territorio, con un coste estimado de mil millones de euros al año, una inversión que podría reducir de forma drástica la factura en vidas, extinción, viviendas e instalaciones públicas.

El sector público debe actuar en zonas estratégicas mediante quemas técnicas y otros trabajos selvícolas, además de preparar a la población con información y pedagogía.

Pero la entidad también subraya que el mantenimiento de las fincas privadas y de los entornos de las viviendas corresponde a sus propietarios.

Desbrozar alrededor de las viviendas

La propiedad de cada vivienda es responsable de desbrozar al menos 15 metros alrededor de la casa, una distancia que debe ampliarse en zonas con pendiente. También es clave alejar ramas y cualquier material combustible de las ventanas.

Las viviendas que cumplen con estas medidas de autoprotección tienen más posibilidades de quedar a salvo del incendio y de convertirse en un refugio más seguro para el confinamiento.

Medi XXI recuerda que una vivienda suele tardar más en arder que el tiempo que tarda el frente de llamas en pasar, de modo que cualquier punto que se prenda puede ser sofocado después por los bomberos que esperan al paso del incendio.

La entidad cita los incendios de Gran Canaria de 2019 como ejemplo de cómo el abandono rural y la falta de gestión en fincas privadas pueden facilitar la propagación del fuego.

Claves para la supervivencia: extinción y comunicación en invierno, seguir las indicaciones en verano / Medi XXI

Evitar nuevas tragedias

Medi XXI considera que un incendio con víctimas mortales, como el de Los Gallardos, con 13 fallecidos, supone un fracaso multifactorial y debe servir para reforzar la prevención.

La entidad recuerda otras catástrofes como Lloret de Mar en 1979, con 21 fallecidos, y La Gomera en 1984, con 20 muertes, para insistir en la necesidad de actuar antes de que vuelvan a repetirse episodios similares.

La conclusión, según Dalmau, es clara: gestionar el territorio, informar a la población y preparar las viviendas y los entornos forestales es fundamental para reducir el riesgo. Porque si esa gestión no se hace antes, terminarán haciéndola los incendios.