Horario y dónde ver España - Francia en Gran Canaria y seguir el partido en directo
Las Palmas de Gran Canaria, Telde y centros comerciales como Las Terrazas y Alisios habilitarán pantallas gigantes para seguir el encuentro que mide a La Roja contra Francia
Gran Canaria volverá a volcarse con La Roja. España afronta las semifinales del Mundial con la posibilidad de alcanzar la segunda final de su historia, y la isla volverá a llenarse de pantallas gigantes para seguir el encuentro. La cuenta WeLoveGranCanaria ha recopilado los principales espacios confirmados donde los aficionados podrán vivir una noche que promete ser histórica.
Las Palmas de Gran Canaria volverá a instalar una pantalla gigante
La capital grancanaria repetirá la experiencia de los cuartos de final con una pantalla gigante en la Plaza Don Benito, en el barrio de Schamann, donde se espera una gran afluencia de aficionados para seguir el partido de España. El Ayuntamiento volverá a convertir este espacio en uno de los principales puntos de encuentro para animar a La Roja.
Telde también se prepara para otra gran noche de fútbol
El municipio volverá a reunir a cientos de aficionados en la Plaza de San Gregorio, donde se instalará una pantalla gigante para seguir la semifinal del Mundial. Tras el éxito de la anterior convocatoria, el Ayuntamiento repetirá la iniciativa para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del encuentro en un ambiente festivo.
El norte de Gran Canaria se suma a la fiesta
Los aficionados del norte de la isla también tendrán varias opciones para seguir el partido. En Gáldar, la retransmisión tendrá lugar en el Recinto Cultural La Quinta, mientras que en Valsequillo la cita será en la Plaza de La Barrera, donde también se habilitará una pantalla gigante para vivir la semifinal.
El sur también vibrará con España
En el sur de Gran Canaria habrá varios puntos habilitados para seguir el encuentro.
En Arguineguín, los aficionados podrán reunirse entre la Plaza Negra y la calle José Manuel Santana, mientras que en Maspalomas el partido también podrá verse en el Mercado del Nomad, situado en Holiday World, que se suma a las iniciativas organizadas en distintos municipios de la isla.
San Mateo repetirá pantalla gigante y sorteará camisetas de España
El municipio de Vega de San Mateo volverá a instalar una pantalla gigante en la Plaza Alta de la Solidaridad, dentro de la programación de Los Veranos de La Vega.
En esta ocasión, se triplicará el aforo de sillas para que nadie se quede sin sitio. Además, el Ayuntamiento ofrecerá música y Food trucks para disfrutar de la tarde antes de la gran cita mundialista.
Alisios también retransmitirá el partido
Otra alternativa para seguir el España - Bélgica será el Centro Comercial Alisios, que volverá a reunir a los aficionados para vivir el encuentro en sus instalaciones. El centro comercial se suma así a las iniciativas organizadas en distintos puntos de la isla para convertir las semifinales del Mundial en una auténtica fiesta del fútbol.
El Centro Comercial Las Terrazas se suma a La Roja
De esta forma, los aficionados dispondrán de un nuevo punto de encuentro para seguir en directo las semifinales del Mundial en un ambiente futbolero y acompañado de otros seguidores de La Roja. Con esta incorporación, Gran Canaria contará con varias alternativas repartidas por distintos puntos de la isla para vivir uno de los partidos más importantes de la selección española en el campeonato.
Los cines Yelmo de Gran Canaria ofrecerán una experiencia visual única
Quienes prefieran disfrutar del partido con la comodidad de una sala de cine también podrán hacerlo en los Cines Yelmo, que proyectarán el España - Francia en pantalla gigante. En Gran Canaria, los aficionados podrán acudir a cualquiera de los tres complejos de la cadena: Yelmo Las Arenas, Yelmo Vecindario y Yelmo Premium Alisios.
Para completar la experiencia, la cadena ha preparado distintos packs de entrada y menú adaptados a cada formato de sala. En los cines tradicionales y Premium, los espectadores podrán adquirir el pack de entrada, palomitas y refresco por 8,30 euros. Además, las salas Premium ofrecerán una opción con menú Premium por 14,30 euros, mientras que las salas Luxury contarán con un pack específico de entrada y menú Luxury por 21,30 euros.
De esta forma, quienes no puedan acudir a las pantallas gigantes instaladas en la isla tendrán una alternativa para vivir el encuentro con ambiente de grada y la mejor calidad de imagen y sonido.
El encuentro entre España y Francia comenzará este martes a las 20:00 horas (hora canaria) y se espera que miles de aficionados se reúnan en distintos puntos de Gran Canaria para animar a La Roja en uno de los partidos más importantes del campeonato. La isla volverá a teñirse de rojo con un único objetivo: empujar a la selección hacia la gran final del Mundial 2026.
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