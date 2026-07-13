Horario y dónde ver España - Francia en Gran Canaria y seguir el partido en directo

Gran Canaria volverá a volcarse con La Roja. España afronta las semifinales del Mundial con la posibilidad de alcanzar la segunda final de su historia, y la isla volverá a llenarse de pantallas gigantes para seguir el encuentro. La cuenta WeLoveGranCanaria ha recopilado los principales espacios confirmados donde los aficionados podrán vivir una noche que promete ser histórica.

Las Palmas de Gran Canaria volverá a instalar una pantalla gigante

La capital grancanaria repetirá la experiencia de los cuartos de final con una pantalla gigante en la Plaza Don Benito, en el barrio de Schamann, donde se espera una gran afluencia de aficionados para seguir el partido de España. El Ayuntamiento volverá a convertir este espacio en uno de los principales puntos de encuentro para animar a La Roja.

Ambiente del España-Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026 en Plaza Don Benito / José Pérez Curbelo / LPR

Telde también se prepara para otra gran noche de fútbol

El municipio volverá a reunir a cientos de aficionados en la Plaza de San Gregorio, donde se instalará una pantalla gigante para seguir la semifinal del Mundial. Tras el éxito de la anterior convocatoria, el Ayuntamiento repetirá la iniciativa para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del encuentro en un ambiente festivo.

Vecinos pasean por las calles de San Gregorio. / Juan Carlos Castro

El norte de Gran Canaria se suma a la fiesta

Los aficionados del norte de la isla también tendrán varias opciones para seguir el partido. En Gáldar, la retransmisión tendrá lugar en el Recinto Cultural La Quinta, mientras que en Valsequillo la cita será en la Plaza de La Barrera, donde también se habilitará una pantalla gigante para vivir la semifinal.

El sur también vibrará con España

En el sur de Gran Canaria habrá varios puntos habilitados para seguir el encuentro.

En Arguineguín, los aficionados podrán reunirse entre la Plaza Negra y la calle José Manuel Santana / R. Torres

En Arguineguín, los aficionados podrán reunirse entre la Plaza Negra y la calle José Manuel Santana, mientras que en Maspalomas el partido también podrá verse en el Mercado del Nomad, situado en Holiday World, que se suma a las iniciativas organizadas en distintos municipios de la isla.

San Mateo repetirá pantalla gigante y sorteará camisetas de España

El municipio de Vega de San Mateo volverá a instalar una pantalla gigante en la Plaza Alta de la Solidaridad, dentro de la programación de Los Veranos de La Vega.

En esta ocasión, se triplicará el aforo de sillas para que nadie se quede sin sitio. Además, el Ayuntamiento ofrecerá música y Food trucks para disfrutar de la tarde antes de la gran cita mundialista.

Alisios también retransmitirá el partido

Otra alternativa para seguir el España - Bélgica será el Centro Comercial Alisios, que volverá a reunir a los aficionados para vivir el encuentro en sus instalaciones. El centro comercial se suma así a las iniciativas organizadas en distintos puntos de la isla para convertir las semifinales del Mundial en una auténtica fiesta del fútbol.

Afición española viviendo el cruce de España-Portugal en el CC Los Alisios / José Pérez Curbelo / LPR

El Centro Comercial Las Terrazas se suma a La Roja

De esta forma, los aficionados dispondrán de un nuevo punto de encuentro para seguir en directo las semifinales del Mundial en un ambiente futbolero y acompañado de otros seguidores de La Roja. Con esta incorporación, Gran Canaria contará con varias alternativas repartidas por distintos puntos de la isla para vivir uno de los partidos más importantes de la selección española en el campeonato.

Los cines Yelmo de Gran Canaria ofrecerán una experiencia visual única

Quienes prefieran disfrutar del partido con la comodidad de una sala de cine también podrán hacerlo en los Cines Yelmo, que proyectarán el España - Francia en pantalla gigante. En Gran Canaria, los aficionados podrán acudir a cualquiera de los tres complejos de la cadena: Yelmo Las Arenas, Yelmo Vecindario y Yelmo Premium Alisios.

Para completar la experiencia, la cadena ha preparado distintos packs de entrada y menú adaptados a cada formato de sala. En los cines tradicionales y Premium, los espectadores podrán adquirir el pack de entrada, palomitas y refresco por 8,30 euros. Además, las salas Premium ofrecerán una opción con menú Premium por 14,30 euros, mientras que las salas Luxury contarán con un pack específico de entrada y menú Luxury por 21,30 euros.

De esta forma, quienes no puedan acudir a las pantallas gigantes instaladas en la isla tendrán una alternativa para vivir el encuentro con ambiente de grada y la mejor calidad de imagen y sonido.

El encuentro entre España y Francia comenzará este martes a las 20:00 horas (hora canaria) y se espera que miles de aficionados se reúnan en distintos puntos de Gran Canaria para animar a La Roja en uno de los partidos más importantes del campeonato. La isla volverá a teñirse de rojo con un único objetivo: empujar a la selección hacia la gran final del Mundial 2026.