Dos jóvenes se suman en Moya al Cuerpo Europeo de Solidaridad

La Villa de Moya ha incorporado a dos nuevas voluntarias al Espacio Joven municipal, donde colaborarán hasta el próximo mes de noviembre en proyectos dirigidos a la juventud y en actividades de carácter social, cultural y comunitario.

Las participantes son Michela Scotto di Santolo, procedente de Nápoles, en Italia, y Naira Ahmed Mohamed, de Ceuta. Ambas forman parte de una iniciativa vinculada al Cuerpo Europeo de Solidaridad, desarrollada en el municipio a través de la Asociación Mojo de Caña.

Las jóvenes ya han mantenido un primer encuentro con usuarios del Espacio Joven durante la actividad denominada Viernes Joven: Cine & Pizzas. La propuesta sirvió como toma de contacto con la juventud del municipio y como primera experiencia de integración en la dinámica del centro.

Actividades para la juventud de Moya

Durante los próximos meses, las voluntarias participarán en iniciativas de dinamización juvenil, ocio educativo y participación comunitaria. También colaborarán en actividades destinadas a acercar a los jóvenes otras culturas y experiencias personales.

El programa busca favorecer el intercambio de conocimientos, la convivencia y el aprendizaje intercultural, al tiempo que permite a las participantes conocer la realidad social del municipio y adquirir nuevas competencias.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, señaló que este tipo de proyectos ofrece oportunidades tanto a las personas que llegan al municipio como a la juventud local. Según explicó, el intercambio permite conocer otras culturas, compartir experiencias y establecer vínculos personales.

Por su parte, el concejal de Cultura y Juventud, Octavio Suárez, destacó que la incorporación de voluntariado aporta nuevas perspectivas al trabajo desarrollado en el Espacio Joven. El edil indicó que estas experiencias contribuyen a mantener un espacio participativo, abierto y diverso.

Una experiencia personal y formativa

Naira Ahmed Mohamed explicó que decidió participar en el programa con el objetivo de descubrir nuevos lugares y salir de su zona de confort. La joven espera que su estancia en Moya le permita crecer personalmente y conocer de cerca la vida del municipio.

Michela Scotto di Santolo señaló que se incorporó al proyecto por su interés en vivir una experiencia de cooperación internacional. La voluntaria llegó a Gran Canaria el pasado mes de junio y valora de forma positiva tanto su estancia en la isla como la acogida recibida en Moya.

La participación de ambas jóvenes se integra en las acciones impulsadas por el Ayuntamiento para fomentar la implicación juvenil y el contacto con programas europeos. La iniciativa pretende combinar el aprendizaje personal de las voluntarias con su colaboración en las actividades habituales del Espacio Joven.

Intercambio cultural y participación

El Cuerpo Europeo de Solidaridad promueve experiencias de voluntariado en las que jóvenes de diferentes procedencias colaboran en proyectos sociales y comunitarios. En Moya, el programa se orienta especialmente hacia la participación juvenil y el intercambio cultural.

La llegada de las nuevas voluntarias permitirá ampliar las actividades previstas durante los próximos meses y facilitará el contacto de los jóvenes del municipio con otras realidades y formas de vida.

Con esta incorporación, el Espacio Joven continuará desarrollando propuestas relacionadas con la convivencia, el ocio educativo y la cooperación, mientras Michela Scotto y Naira Ahmed completan una experiencia formativa y personal que se prolongará hasta noviembre.