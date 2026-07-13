Gáldar celebra la tradicional Romería de Santiago con carretas y ofrendas al patrón

Las Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar celebran este sábado 18 de julio la tradicional Romería Ofrenda al Señor Santiago de los Caballeros, patrón de la ciudad. Cientos de personas participan con carretas y ofrendas en un recorrido que comienza a las 17.30 horas en la Bajada de las Guayarminas y termina en la Plaza de Santiago.

La cita reúne elementos religiosos, culturales y populares vinculados a la identidad del municipio. La Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, pide a los asistentes que acudan “cuidando la vestimenta tradicional y ropa típica” para “seguir conservando la esencia de las costumbres y de los usos canarios”.

Encuentro entre Gáldar y Guía en la rotonda de Becerril

La jornada comienza a las 17.00 horas con el encuentro de la Corporación Municipal de Gáldar, presidida por el alcalde Teodoro Sosa, y la representación del municipio vecino de Guía en la rotonda de Becerril. Media hora después, la comitiva inicia el recorrido por la Bajada de las Guayarminas y la calle Capitán Quesada.

Junto a las corporaciones participan la Guayarmina y el Bentejuí de las Fiestas Mayores de Santiago 2026, Aitana Rodríguez y Edgar Bolaños, además de su Corte de Tenesoyas. Numerosas agrupaciones musicales y grupos folclóricos acompañan a las carretas durante el trayecto hasta la plaza.

Al terminar el recorrido tendrán lugar las ofrendas al patrón

A la llegada de la comitiva, el rector del santuario, Manuel Reyes Brito, abre las puertas del Templo Santuario de Gáldar para recibir a los peregrinos y las ofrendas destinadas al patrón. Este acto marca el cierre del recorrido religioso y tradicional.

La programación continúa en la Plaza de Santiago con un Baile de Taifa. Después actúan DJ Promaster y Aythami DJ, dentro de la oferta musical prevista para el final de la jornada.

Una semana de música canaria que culmina con la romería

La romería cierra una semana en la que la música canaria y el folclore ocupan el escenario principal de las fiestas. El programa comienza el martes 14 de julio, a las 20.30 horas, con el Festival Cantares de Gáldar y la participación de la Agrupación Farallón de Tabata y la Agrupación Folclórica Manantial del Real de Las Palmas.

El miércoles 15 de julio, a las 20.00 horas, la Agrupación Folclórica Harimaguadas organiza el X Festival de Folclore Infantil “Gáldar Uniendo Orillas”, una cita centrada en la participación de los grupos infantiles.

El jueves 16 de julio, la Plaza de Santiago acoge el Festival Fiestas de Santiago, con la Agrupación Folclórica Surco y Arado y la Agrupación Folclórica El Limonar, procedente de Murcia.

La semana folclórica concluye con la Noche de Folías y la participación de la Agrupación Musical Facaracas. Este programa precede a una romería que mantiene su peso como punto de encuentro entre barrios, colectivos culturales, instituciones y vecinos de Gáldar.