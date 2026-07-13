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Una Noche de Estrellas iluminará la playa de Tasarte el próximo 24 de julio

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás organiza la primera edición de esta actividad gratuita para divulgar la astronomía y el entorno natural

Playa de Tasarte.

Playa de Tasarte. / LP / DLP

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Briseida Viera

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La playa de Tasarte acogerá el próximo viernes 24 de julio su primera Noche de Estrellas, una propuesta gratuita que combinará divulgación astronómica, observación del cielo y contacto con el entorno natural. La actividad comenzará a las 21.30 horas y contará con plazas limitadas, por lo que la organización exige inscripción previa.

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás impulsa esta cita con el objetivo de mostrar la riqueza del cielo nocturno del municipio. La propuesta se dirige tanto a la población local como a las personas que visitan la zona y buscan una experiencia distinta junto al mar.

AstroEduca explicará los elementos astronómicos del firmamento

AstroEduca dirigirá la velada y ofrecerá explicaciones sobre las estrellas, los planetas y otros elementos visibles en el firmamento. El equipo de divulgación también orientará a los participantes durante la observación y resolverá dudas relacionadas con la astronomía.

La actividad aprovechará las condiciones naturales de Tasarte, un enclave alejado de los principales núcleos urbanos y con una menor presencia de contaminación lumínica. La oscuridad del entorno y la amplitud del horizonte convierten la playa en un espacio adecuado para contemplar el cielo durante las noches de verano.

Una propuesta gratuita con plazas limitadas

La asistencia no tendrá coste, aunque las personas interesadas deberán reservar su plaza a través de la página de Turiscan Cultura. El Ayuntamiento recuerda que el aforo resulta limitado y recomienda completar la inscripción con antelación para evitar desplazamientos sin reserva.

La organización también aconseja llevar ropa cómoda y alguna prenda de abrigo, ya que la temperatura puede descender durante la noche en la zona costera. Los asistentes deberán respetar las indicaciones del personal responsable y mantener el entorno limpio durante toda la actividad.

Primera Noche de Estrellas para vincular la naturaleza con el conocimiento del territorio

Con esta primera Noche de Estrellas, el Ayuntamiento de La Aldea refuerza su oferta de actividades vinculadas con la naturaleza y el conocimiento del territorio. La iniciativa amplía las opciones de ocio del municipio y propone una forma diferente de descubrir la playa de Tasarte fuera del horario habitual.

Noticias relacionadas y más

La cita también pretende poner en valor el cielo nocturno como recurso turístico y educativo. La combinación de paisaje, astronomía y divulgación busca atraer a nuevos públicos y fomentar un turismo respetuoso con el medio ambiente y con los espacios naturales del municipio.

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