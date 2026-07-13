El proyecto Enredadera celebra una noche de danza contemporánea en el CAAM

En pleno proceso de reinvención de los museos y centros de arte en la crisis del Covid, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) extendió el interrogante Dance? para encabezar un ambicioso proyecto expositivo que exploraba los territorios y códigos de la danza como representación artística en el contexto museístico. Esta semana, la danza contemporánea vuelve a marcar los pasos de de una de las salas del museo capitalino de la mano del proyecto Enredadera, concebido con el deseo de "generar un espacio para compartir prácticas del cuerpo a través de la exhibición y el pensamiento crítico, con especial atención al desarrollo y sensibilización de público".

Esta iniciativa cultural "nómada", como la definen desde Peso Producciones, artífices del proyecto, trata de promover, visibilizar y afianzar la danza contemporánea y la performance en el circuito creativo isleño con piezas de corta duración que aún se encuentran en proceso y coloquios vinculados a estas en distintos lugares y escenarios frente al "vacío" de espacios para mostrar sus procesos creativos en las islas. "A diferencia del resto del país, en Canarias apenas existen espacios donde compartir los procesos de creación con el público para poder recibir su feedback y hacerle parte del desarrollo de una creación artística", apunta Cristina Pérez, de Peso Producciones. En ese sentido, "Enredadera nace con un doble objetivo: acercar y desmiticar los valores de la creación escénica, enfocándose en la expresión artística del cuerpo en movimiento; y tender puentes entre artistas regionales o de paso por Canarias, desde los más emergentes a los más establecidos, y los públicos para sensibilizarles sobre los procesos de estas disciplinas".

Dos piezas y un coloquio en el CAAM

Bajo esta filosofía, el CAAM acoge este miércoles 15 de julio, a las 19.00 horas, dos espectáculos de danza contemporánea y un coloquio posterior al cobijo de esta Enredadera: Princess (Miss) Treatment, de la bailarina y coreógrafa emergente Uma Landa Jiménez (Gran Canaria) y REA del bailarín y coreógrafo Javier Ferrer Machín (Lanzarote) conviven en este encuentro donde las piezas de danza contemporánea reflexionan sobre "la identidad, la fragilidad del control, la feminidad, los códigos impuestos por esta sociedad y la necesidad de adaptarse o rebelarse contra aquello que no se puede cambiar".

A continuación, la gestora cultural, investigadora y artista visual Sonsoles Company modera un coloquio con el público asistente que gravitará sobre los temas expuestos "y todo lo que pueda surgir de este encuentro".

Programa del encuentro en el CAAM. / LP/DLP

La Enredadera sembró su primera semilla el pasado octubre de 2025 ante más de un centenar de asistentes en el Casino de Gáldar, donde repitió en marzo y junio de este año, toda vez que esta constituye su primera puesta de largo en el contexto de un museo. "Llegar al CAAM supone muy buenas noticias para el sector, gracias a la sensibilidad de Guacimara Medina y Orlando Britto [consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y director artístico del CAAM, respectivamente] por su interés por vincular el museo a las artes escénicas, más allá de las artes plásticas". Cuenta que la propuesta programada reviste un carácter "muy intergeneracional" y "accesible a distintos públicos". "No queremos ser muy transgresores todavía", ríe la productora. "Pero la idea es seguir ahondando en distintas formas de expresión de la danza y la performance para ir abriendo la mente del público".

En esta línea, Cristina Pérez reflexiona sobre la situación actual de las artes escénicas y sus escenarios potenciales. "Desde el sector hemos observado un cambio en las formas de creación y producción de las artes escénicas", expone. "Hoy el acceso a salas y festivales es más limitado, pero se ha abierto una vereda en museos y galerías de arte para adaptar propuestas, lo que plantea un nuevo escenario para el sector. Creo que se debe a que, después de la pandemia, los museos necesitaban refrescarse y reavivar sus espacios, y al mismo tiempo, había una demanda y necesidad por parte las artes vivas por acceder a esos espacios culturales públicos. Así, la danza ha ido encontrando su lugar y, aunque a muchos programadores aún les cuesta programar danza contemporánea, ha habido una apertura".

Tras esta primera acción en el CAAM, y algunas agendadas bajo llave, el equipo espera que su Enredadera continué ramificándose en muchos más espacios en el futuro.