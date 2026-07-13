El restaurante de Gran Canaria que conquista con su solomillo a la piedra: abierto desde 1997

Gran Canaria cuenta con restaurante que se han convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la isla. Los amantes de la carne tienen que visitar el Restaurante Paraíso Canario, en Santa Brígida, un establecimiento familiar que desde 1997 que se ha convertido en un lugar imprescindible para quienes busquen carnes a la piedra.

Clásicos de la cocina canaria

Su propuesta gastronómica se centra en ofrecer elaboraciones de la cocina canaria tradicional y carnes, además de opciones más innovadoras que van introduciendo en su carta. En su propuesta gastronómica destacan clásico como:

Garbanzada

Papas arrugadas

Gofio escaldado

Queso frito

Choricitos al fuego

Pimientos del Padrón

Hasta opciones más innovadores como el crujiente de berenjena con queso de cabra y cebolla carameliza, los ferreros de morcilla o los huevos rotos con cebolla caramelizada al Pedro Ximénez y almogrote palmero, opciones más novedosas que triunfan entre sus clientes.

Un clásico imprescindible para los amantes de la carne

Además de sus platos para abrir el apetito, las carnes cuentan con especial protagonismo en el restaurante. Su especialidad es el solomillo a la piedra, un plato que se sirve acompañado de una piedra caliente para que cada comensal se cocine la carne a su gusto. También viene acompañado de papas fritas y salsa.

También ofrece degustación de carnes o solomillo con salsa, de roquefort, a la pimienta, en salsa de manzana, al paraíso o en salsa de champiñones.

Tanto la cocina tradicional como el ambiente familiar, han convertido al establecimiento en uno de los rincones gastronómicos de Gran Canaria para disfrutar de carnes.

Horario y ubicación

El Restaurante Paraíso Canario se encuentra en la Urbanización El Tribunal, 8, en Santa Brígida. Cuenta con 4,1 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y no han dudado en compartir la experiencia con el resto de interesados.

El establecimiento abre jueves y domingo de 13:00 a 16:30 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario y también ofrece servicio de cenas de 20:30 a 23:00 horas. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.