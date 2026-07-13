Telde homenajea a 17 referentes del folclore y la tradición de Canarias

La Asociación Cultural Entre Amigos reconocerá el próximo 31 de julio en Telde la trayectoria de 17 personas y colectivos vinculados a la defensa, conservación y difusión de la cultura popular y tradicional canaria. La gala de Honores y Distinciones se celebrará a las 20.00 horas en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez y reunirá a representantes de los ámbitos cultural, institucional y social.

El acto pretende poner en valor el trabajo desarrollado desde distintas disciplinas para mantener vivo el patrimonio material e inmaterial del Archipiélago. Entre las personas distinguidas figuran intérpretes, investigadores, docentes, deportistas, responsables de proyectos comunitarios y representantes de colectivos con una larga vinculación a la identidad cultural de Canarias.

Más de cuatro décadas de actividad cultural

La Asociación Cultural Entre Amigos fue fundada en 1984 en el Valle de Jinámar y está presidida por Suso Santana. La entidad cuenta con cerca de 300 socios y una agrupación folclórica integrada por unas 70 personas entre el cuerpo de música y el de baile.

Durante más de cuatro décadas, el colectivo ha centrado su actividad en la conservación del folclore, la formación de jóvenes y la divulgación de costumbres, músicas, bailes y formas de expresión vinculadas a la cultura tradicional canaria. Su labor la ha convertido en una de las asociaciones de referencia en este ámbito dentro del municipio de Telde.

El concejal de Cultura, Juan Martel, señala que la gala reconoce a quienes han dedicado parte de su vida a preservar las raíces culturales y a transmitirlas a las nuevas generaciones. El edil considera que ese compromiso contribuye a reforzar la identidad colectiva y a garantizar la continuidad de las tradiciones.

Diecisiete trayectorias reconocidas

Entre las personas premiadas estará Laura Martel, una de las pocas timplistas solistas de Canarias, distinguida por su trayectoria y por la divulgación del timple. También recibirán un reconocimiento María del Pino Rodríguez Mendoza, especialista en folclore, bailes y vestimenta tradicional; Antonia Ramírez Araña, vinculada al baile y a la conservación de la indumentaria canaria; y María Dolores González López, integrante desde hace años de la Agrupación Folclórica Entre Amigos.

La relación incluye además a María Jacinta Hernández Santana por su paso por distintas agrupaciones y su defensa de las tradiciones; y a Isaac Mendizábal Rodríguez, historiador, investigador y autor de Historia de Jinámar, por su aportación al estudio del patrimonio histórico y etnográfico del barrio.

Serán distinguidos igualmente Lidia Esther Sánchez González y José Pedro Suárez del Pino, impulsores del Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de La Aldea, una iniciativa centrada en conservar y transmitir la cultura popular tradicional de Canarias.

La gala reconocerá también a José Juan Padilla Cabrera, deportista olímpico que ha representado a Telde en competiciones nacionales e internacionales; y a Lorenzo Jiménez Rodríguez, por su trayectoria en el baile tradicional y su defensa continuada del folclore canario.

Música, enseñanza y compromiso social

Entre los galardonados se encuentra Gabriel Álvarez, joven cantante lírico distinguido por su proyección artística y su aportación al patrimonio musical de Telde y Canarias. Junto a él figura Santiago Ayose Morales Santana, timplista y divulgador del folclore, el salto del pastor y el silbo.

También será reconocido Antonio Miguel Sánchez Monzón, profesor de folclore y director de baile, por su trabajo en la formación de nuevas generaciones y Pedro Fleitas González, maestro internacional de artes marciales, divulgador cultural y fundador del Jardín Japonés de Telde, por su labor de intercambio cultural entre Canarias y Japón.

La lista se completa con Antonio Ravelo Hernández, por su vinculación con la música, la solidaridad y el desarrollo social y cultural de El Calero; José Suárez Martel, por su trayectoria de servicio público y compromiso con Telde; la Murga Los Nietos de SaryMánchez, referente del Carnaval teldense; y David Castellano González, etnógrafo y folclorista dedicado a investigar y conservar el patrimonio y las tradiciones populares del Archipiélago.

La gala servirá así como punto de encuentro entre generaciones y disciplinas diversas, con el objetivo común de reconocer a quienes han contribuido a proteger y difundir una parte esencial de la memoria cultural de Canarias. Una cita que mantendrá vivo este legado cultural. El acto ampliará su difusión.