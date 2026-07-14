La Aldea acelera con la primera prueba ‘Leyendas del Volante’ y homenajea a tres referentes del motor local

La Aldea de San Nicolás volverá a situarse en el mapa del automovilismo canario el próximo 25 de julio con la celebración de la I Prueba de Velocidad en Tierra ‘Leyendas del Volante Aldean@s’.

La competición está organizada por el Club Deportivo Azuatil, en colaboración con el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás y el Club de Automovilismo Chicane La Aldea. Será la segunda cita de esta modalidad que se celebra en el municipio y combinará el espectáculo deportivo con un homenaje a tres personas que dejaron huella en el mundo del motor aldeano.

Un recorrido de casi 20 kilómetros cronometrados

La prueba se disputará en el tramo comprendido entre el Puente del Pinillo y la zona situada frente al Punto Limpio, donde estarán ubicadas la salida y la meta.

El recorrido tendrá 4,82 kilómetros y se celebrará en cuatro mangas oficiales, dos en cada sentido, hasta completar un total de 19,28 kilómetros cronometrados.

La clasificación final se establecerá mediante la suma de los tiempos obtenidos en las cuatro pasadas oficiales.

La cita será puntuable para el Campeonato Provincial de Velocidad en Tierra, el Campeonato de Velocidad en Tierra de Gran Canaria 2026 y el Campeonato de Promoción de Velocidad en Tierra FALP 2026, junto a sus distintos apartados.

Cartel Leyendas del Volante / LP / DLP

Tres premios especiales con memoria aldeana

La primera edición de ‘Leyendas del Volante’ incorpora como principal novedad tres premios especiales en memoria de vecinos del municipio vinculados al deporte del motor.

La piloto más rápida de la prueba recibirá el premio impulsado por la familia de Bella Ramírez. El copiloto joven más rápido será reconocido con el galardón promovido por la familia de David Matías Ojeda, conocido como El Moña. Además, el piloto más espectacular recibirá el premio impulsado por la familia de Roberto Carlos Matías Llarena.

El reglamento contempla también trofeos para los tres primeros clasificados de la general de turismos y monoplazas, los vencedores de cada clase, el primer clasificado del Campeonato de Promoción de Velocidad en Tierra FALP, los tres primeros equipos de La Aldea, la primera piloto clasificada, el equipo más espectacular y el copiloto joven mejor clasificado.

La entrega de premios tendrá lugar en la zona de asistencias del Puente del Pinillo una vez finalizada la competición.

“Una oportunidad para consolidar La Aldea como referente”

El concejal de Deportes, Miguel Ulises Afonso, destacó que esta prueba supone “una magnífica oportunidad para seguir consolidando a La Aldea como referente del automovilismo en tierra en Canarias”.

Afonso subrayó que la competición atraerá a numerosos equipos y aficionados al municipio y resaltó el valor emocional de los reconocimientos previstos.

“Uno de los aspectos más emotivos será el reconocimiento a tres personas muy queridas y vinculadas al motor aldeano a través de unos premios especiales impulsados por sus familias. Es una forma de mantener viva su memoria y de reconocer la contribución que realizaron al deporte del motor en nuestro municipio”, afirmó.

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Desde el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás se anima a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de una jornada que combinará competición, espectáculo y homenaje a quienes han contribuido a engrandecer la afición por el motor en el municipio.