Arguineguín celebra las Fiestas del Carmen con un multitudinario asadero popular en Las Marañuelas
La plaza de Las Marañuelas acogió la degustación gratuita de 400 kilos de bonito en adobo, acompañado de papas arrugadas y mojo
La plaza de Las Marañuelas, en Arguineguín, reunió ayer por la tarde a cientos de residentes y visitantes durante el asadero popular de las Fiestas del Carmen. La cita ofreció una degustación gratuita de bonito en adobo recién cocinado.
Poco antes de las 20.00 horas, el aroma del pescado a la plancha se extendió por las calles del barrio marinero y atrajo a numerosas personas hasta la plaza. La organización repartió 400 kilos de bonito y 300 kilos de papas arrugadas, acompañadas de mojo, pan y bebida.
Una degustación ligada a la tradición marinera
El menú incluyó también una gran tarta decorada con la imagen del encuentro entre las dos representaciones de la Virgen del Carmen del municipio. Este elemento recordó uno de los momentos más reconocibles de las celebraciones patronales.
Vecinos y vecinas del municipio limpiaron y adobaron previamente el pescado. El alumnado y el personal del PFAE K-Marer@s lo cocinó en el momento y lo sirvió con la ayuda de otras personas voluntarias.
Participación vecinal y entrega de trofeos del programa de las Fiestas del Carmen
Entre el personal colaborador figuraron concejales y concejalas del grupo de Gobierno municipal. Durante la jornada, los representantes públicos entregaron los trofeos de los torneos de ronda, zanga y dominó.
Estas competiciones formaron parte del programa de las Fiestas del Carmen de Arguineguín y añadieron una vertiente deportiva y social a la programación. El asadero reforzó, a su vez, el carácter participativo de una celebración vinculada a la identidad marinera del núcleo costero.
Música de verbena con Yoni y Aya
El grupo Yoni y Aya puso la música en directo durante la noche. La actuación mantuvo el ambiente festivo hasta después de las 23.30 horas.
La combinación de gastronomía, participación vecinal, juegos tradicionales y música convirtió la plaza en uno de los principales espacios de encuentro de la jornada festiva en Arguineguín.
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