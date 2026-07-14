Arucas descubre el valor de los humedales en una exposición fotográfica de Antonio Pérez Marrero

El Centro Municipal de Cultura de Arucas acogerá a partir del viernes 17 de julio la exposición fotográfica ‘Humedales, un tesoro que conservar’, del fotógrafo aruquense Antonio Pérez Marrero.

La muestra, promovida por el colectivo La Vinca Ecologistas en Acción, cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arucas, a través de la Biblioteca Municipal.

La inauguración tendrá lugar a las 19:00 horas, y la exposición podrá visitarse hasta el 28 de agosto de 2026, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Ecosistemas esenciales para la vida

La exposición pone el foco en la importancia de los humedales como espacios fundamentales para la biodiversidad. Aunque ocupan solo una pequeña parte de la superficie terrestre, estos ecosistemas albergan una gran riqueza de especies animales y vegetales y desempeñan un papel clave para la vida, también para los seres humanos.

Además, los humedales contribuyen a paliar los efectos del cambio climático, por lo que su conservación se presenta como una necesidad urgente.

La Vinca recuerda que estos ecosistemas figuran entre los más degradados del planeta y advierte de la pérdida de gran parte de los humedales del mundo desde el año 1700.

Humedales naturales y artificiales en Canarias

En Canarias, los humedales naturales han sufrido un importante retroceso debido a la sobreexplotación del acuífero y a la ocupación turística de muchas zonas costeras.

Sin embargo, el Archipiélago también cuenta con humedales artificiales surgidos a partir de estanques, presas y otros espacios vinculados al agua, que han generado hábitats adecuados para numerosas especies.

La muestra invita a mirar estos lugares como espacios de enorme valor ecológico, que deben ser conservados, protegidos y restaurados frente a las amenazas derivadas del abandono, la presión urbanística y el deterioro ambiental.

Más de cuarenta obras sobre la vida en torno al agua

Con ‘Humedales, un tesoro que conservar’, Antonio Pérez Marrero presenta su sexta exposición individual. La muestra reúne más de cuarenta obras dedicadas a los espacios con agua de las Islas, tanto naturales como artificiales, y a los animales y plantas que viven en ellos.

El fotógrafo explica que con esta propuesta pretende contribuir a poner en valor los humedales canarios y a fomentar una mirada más consciente sobre su conservación.

“Pretendo contribuir a poner en valor estos espacios, a que aprendamos a quererlos y trabajemos para revertir la dinámica de desecación que se ha dado en los últimos tiempos”, señala Pérez Marrero.

El autor invita al público a acercarse a la exposición para conocer y compartir una mirada sobre el mundo de los humedales canarios y la vida que albergan.

Una mirada fotográfica al servicio de la naturaleza

Antonio Pérez Marrero nació en Arucas hace 70 años y cursó estudios de Pedagogía. Desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la educación y se acercó desde pequeño a la fotografía.

Tras su jubilación laboral, inició una etapa de muestra pública de su obra, motivado por el deseo de contribuir al cuidado y protección de la naturaleza.

En 2023 presentó ‘La luz en el paisaje’, que pudo verse en Firgas y Arucas. En 2024 llegó ‘Chiquito mundo. El valor de los más pequeños’, centrada en animales de pequeño tamaño pero de gran importancia para la vida.

Ahora, con ‘Humedales, un tesoro que conservar’, Pérez Marrero vuelve a unir fotografía y conciencia ambiental en una exposición que reivindica la belleza y fragilidad de estos ecosistemas.