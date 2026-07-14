Arucas llevará seis noches de cine gratuito a la playa de El Puertillo en agosto

El Ayuntamiento de Arucas, a través de la Concejalía de Cultura, celebrará una nueva edición de “Un Verano de Cine”, un ciclo de proyecciones al aire libre que llevará seis películas gratuitas a la playa de El Puertillo entre el 7 y el 22 de agosto.

Las sesiones comenzarán a las 21:30 horas y ofrecerán una programación dirigida a públicos de todas las edades, con una combinación de cine familiar, aventuras, acción y títulos clásicos. La iniciativa permitirá trasladar parte de la actividad cultural del municipio a un espacio abierto junto al mar.

Una programación con estrenos y clásicos del cine

El ciclo arrancará el viernes 7 de agosto con la proyección de “Como estrenar a tu dragón” (2025). Un día después, el sábado 8 de agosto, será el turno de “Noche en el museo” (2006), una comedia fantástica protagonizada por una historia ambientada en un museo que cobra vida durante la noche.

La programación continuará el viernes 14 de agosto con “Tiburón” (1975), uno de los grandes referentes del cine de suspense, mientras que el sábado 15 de agosto se proyectará “Superman” (2025).

Un Verano de Cine. / LP/DLP

Seis noches de cine junto a la costa de Arucas

Las últimas dos citas del programa serán el viernes 21 de agosto, con “Furiosa: de la saga Mad Max” (2024), y el sábado 22 de agosto, fecha en la que el ciclo finalizará con “E.T. El extraterrestre” (1982), un clásico familiar dirigido por Steven Spielberg.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Arucas amplía durante el verano la oferta cultural fuera de los espacios habituales, utilizando la costa del municipio como escenario para actividades abiertas a la ciudadanía.

La iniciativa forma parte de la programación cultural de verano del Consistorio y busca facilitar el acceso gratuito al cine mediante actividades desarrolladas en espacios públicos, combinando ocio y convivencia en el entorno de El Puertillo.