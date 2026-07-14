Descarbonizar para competir: Gran Canaria busca una industria más sostenible y competitiva

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto el foco en la transición energética como una de las claves para reforzar la competitividad del tejido productivo de la isla y adaptar la industria al nuevo escenario marcado por la política industrial europea. Así se planteó durante el foro Descarbonizar para Competir una jornada que reunió a representantes institucionales, empresas y expertos para analizar las oportunidades que ofrece la transformación energética.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, defendió durante la inauguración del encuentro que la transición energética «ya no es solo una cuestión ambiental», sino un elemento determinante para la economía y la capacidad de las empresas para competir. «La transición energética ya no es solo una factura que pagar para salvar el clima, es la única inversión posible para salvar nuestra prosperidad», afirmó.

El foro, organizado por el Cabildo a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (Ciegc), junto a la Asociación Industrial de Canarias (Asinca) y Fedarene, abordó los retos que afronta la industria canaria ante la necesidad de reducir emisiones, avanzar hacia un modelo energético más sostenible y mantener su capacidad competitiva.

Ponencia de Alana Rawlins. / LP/DLP

García Brink destacó que Europa se enfrenta actualmente al doble desafío de acelerar la descarbonización y, al mismo tiempo, garantizar el mantenimiento de su actividad industrial, la generación de empleo y su autonomía estratégica. En este contexto, defendió que los territorios deben desempeñar un papel protagonista trasladando las políticas europeas al ámbito local mediante medidas adaptadas a las necesidades de cada territorio.

Reducir costes energéticos

El consejero también puso en valor las actuaciones que desarrolla el Ciegc para acompañar al sector productivo en este proceso, entre ellas las comunidades energéticas industriales de Arinaga y Jinámar, la futura red de Oficinas de Transición Energética para asesorar a empresas, administraciones y ciudadanía, además del impulso al autoconsumo, el almacenamiento y la electrificación.

Según explicó, estas herramientas permitirán reducir costes energéticos, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la competitividad de las empresas de la isla. Asimismo, destacó el esfuerzo que ya realiza parte del tejido industrial canario en ámbitos como la eficiencia energética, las energías renovables y la economía circular.

Por su parte, el vicepresidente de Asinca, Virgilio Correa, incidió en las dificultades añadidas que afronta Canarias como región ultraperiférica, debido a factores como la insularidad, la fragmentación territorial, la dependencia energética exterior y la falta de interconexión eléctrica.

Correa reclamó que las políticas y mecanismos de financiación europeos y estatales tengan en cuenta estas particularidades para garantizar que la transición energética no implique una pérdida de competitividad para las empresas del Archipiélago.

Una nueva política industrial europea

Durante el encuentro también se analizaron las nuevas estrategias europeas, como el Clean Industrial Deal y el Plan de Acción para una Energía Asequible, que sitúan la energía como un elemento central de la política industrial, vinculado a la autonomía estratégica, la resiliencia y la seguridad económica.

La responsable de Prospectiva Estratégica y Relaciones Internacionales del Ente Vasco de la Energía (EVE), Alana Rawlins, explicó la evolución de estas políticas, mientras que el responsable de Proyectos de la Agencia Andaluza de la Energía, Joaquín Villar, expuso la experiencia de Andalucía en materia de eficiencia energética, electrificación e innovación.

Por su parte, el jefe de Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías del Gobierno de Canarias, Alberto Santana Monagas, presentó la estrategia del Archipiélago para avanzar en la descarbonización y reforzar la competitividad del tejido productivo.

La jornada se completó con una mesa redonda en la que empresas asociadas a Asinca compartieron experiencias sobre energías renovables, eficiencia energética, economía circular e innovación, además de un espacio de intercambio entre administraciones, empresas y entidades del sector.

El foro ‘Descarbonizar para Competir’ tendrá continuidad este 15 de julio en Tenerife con una segunda jornada para seguir profundizando en los retos y oportunidades que plantea la nueva política industrial europea para Canarias.