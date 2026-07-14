Gáldar
El empresario José Oliva y el médico Antonio Ramos, Hijos Predilectos de Gáldar
El Ayuntamiento reconoce este viernes la trayectoria y el servicio de 23 personas y entidades
El Templo Santuario de Santiago Apóstol de Gáldar acoge este viernes a las 19.00 horas el Acto Institucional de Honores y Distinciones del municipio. Durante la ceremonia se entregarán 23 reconocimientos entre títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo, Medallas de Oro y Medallas de Plata. El municipio concederá el título de Hijo Predilecto a Pascual Calabuig, biólogo y veterinario, así como el traumatólogo Arturo Montesdeoca, el empresario José Oliva y el médico Antonio Ramos. También será reconocido, a título póstumo, Martín Nicolás Molina, facultativo que prestó servicio durante más de 40 años en el Centro de Salud de Gáldar. La relación se completa con José de la Cruz Mendoza Rivero, impulsor de la Fiesta de la Lana.
Cinco Hijos Adoptivos
El título de Hijo Adoptivo será entregado a la periodista Pino Araceli Rivero Gil, que ejerció durante décadas como jefa del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento; al ceramista Diego Higueras, la escritora Josefa Molina, y los médicos Manuel Antonio Ojeda y Nicolás Torres, reconocidos por su vinculación y servicio a la comunidad galdense.
Diez Medallas de Oro
El Ayuntamiento concederá diez Medallas de Oro: a la Asociación Madres Solidarias, los medios locales Infonorte Digital, Noroeste Televisión y Nortevisión, así como los farmacéuticos Juan Antonio García y María del Carmen Ojeda. La relación incluye además al dentista Amable Rodríguez; a José Luis Domínguez, de Óptica Domínguez Romero; y al educador Raúl Saavedra López. El deportista Zebensui Ramos González, que formó parte de Las Palmas C, recibirá la Medalla de Oro a título póstumo.
Dos Medallas de Plata
Las dos Medallas de Plata se entregarán a la maestra Rosa María Rodríguez y al voluntario Juan Francisco Mendoza.
El acto reunirá así a profesionales, asociaciones, empresas y representantes de distintos ámbitos de la vida local, cuyas trayectorias serán reconocidas dentro de una de las principales celebraciones institucionales de las Fiestas Mayores de Santiago.
- Cientos de camioneros recorren Gran Canaria para despedir a un compañero fallecido
- El nuevo videoclip de Quevedo es mucho más que música: el homenaje a Gran Canaria que muchos no habían visto
- Lopesan proyecta en Pasito Blanco el mayor resort turístico de Canarias
- El rincón de Canarias perfecto para desconectar este verano: la piscina natural donde no hay cobertura y puedes pasar tus días de vacaciones
- La reforma del Estadio de Gran Canaria queda desierta por un presupuesto «inviable» y unos plazos que ahuyentan a las constructoras
- El piloto de La Aldea que ordeña sus vacas desde Dubái: «En vez de ver TikTok, me pongo a ordeñar»
- Un bocadillo de calamares con toque canario se convierte en éxito cerca del aeropuerto de Gran Canaria
- El Cupón Diario de la ONCE deja 245.000 euros en Gran Canaria con siete boletos premiados