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El empresario José Oliva y el médico Antonio Ramos, Hijos Predilectos de Gáldar

El Ayuntamiento reconoce este viernes la trayectoria y el servicio de 23 personas y entidades

Imagen de archivo del acto de honores y distinciones de 2024.

Imagen de archivo del acto de honores y distinciones de 2024. / Ayuntamiento de Gáldar

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Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El Templo Santuario de Santiago Apóstol de Gáldar acoge este viernes a las 19.00 horas el Acto Institucional de Honores y Distinciones del municipio. Durante la ceremonia se entregarán 23 reconocimientos entre títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo, Medallas de Oro y Medallas de Plata. El municipio concederá el título de Hijo Predilecto a Pascual Calabuig, biólogo y veterinario, así como el traumatólogo Arturo Montesdeoca, el empresario José Oliva y el médico Antonio Ramos. También será reconocido, a título póstumo, Martín Nicolás Molina, facultativo que prestó servicio durante más de 40 años en el Centro de Salud de Gáldar. La relación se completa con José de la Cruz Mendoza Rivero, impulsor de la Fiesta de la Lana.

Cinco Hijos Adoptivos

El título de Hijo Adoptivo será entregado a la periodista Pino Araceli Rivero Gil, que ejerció durante décadas como jefa del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento; al ceramista Diego Higueras, la escritora Josefa Molina, y los médicos Manuel Antonio Ojeda y Nicolás Torres, reconocidos por su vinculación y servicio a la comunidad galdense.

Diez Medallas de Oro

El Ayuntamiento concederá diez Medallas de Oro: a la Asociación Madres Solidarias, los medios locales Infonorte Digital, Noroeste Televisión y Nortevisión, así como los farmacéuticos Juan Antonio García y María del Carmen Ojeda. La relación incluye además al dentista Amable Rodríguez; a José Luis Domínguez, de Óptica Domínguez Romero; y al educador Raúl Saavedra López. El deportista Zebensui Ramos González, que formó parte de Las Palmas C, recibirá la Medalla de Oro a título póstumo.

Dos Medallas de Plata

Las dos Medallas de Plata se entregarán a la maestra Rosa María Rodríguez y al voluntario Juan Francisco Mendoza.

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El acto reunirá así a profesionales, asociaciones, empresas y representantes de distintos ámbitos de la vida local, cuyas trayectorias serán reconocidas dentro de una de las principales celebraciones institucionales de las Fiestas Mayores de Santiago.

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